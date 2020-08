「いたずらBANK」を製造するシャインより、貯金箱シリーズの新製品に「リラックマバンク」が登場! 2020年8月より発売される。



お皿にお金を置くと、メロディーが流れてリラックマとコリラックマが登場!

お金をとって隠れちゃう、可愛い貯金箱。

お皿の形はリラックマの大好きなホットケーキ型で、かわいいギミックに楽しく貯金できるかも。



価格は3278円(税込)、サイズはW120mm×H90mm×D100mm。別売りでアルカリ単三電池が2本必要となる。

商品は国内の玩具・雑貨取扱いの販売店、販売サイトなどでお求めいただける。



日本で使用されているすべての硬貨に対応しており、500円硬貨で約40枚が収納可能となっている。



楽しく可愛く貯金して、お小遣いをたくさん貯めちゃおう!



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.