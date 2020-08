ジーユー、コスメブランド「#4me by GU」を大型店とECで発売 『ファッションに合う』をテーマにプチプラコスメ展開

ジーユーは8月18日、新しいコスメブランド「#4me by GU(フォーミーバイジーユー)」を発売すると発表した。9月4日から国内の大型店やECサイトで販売を開始する。「#4me by GU」はユーザーの声を取り入れ、「ファッションに合う」をテーマにしたコスメブランド。



顧客の様々な悩みや要望を取り入れることで、「今欲しい、本当に”使える”コスメ」を目指した。日本製にこだわった品質の高さと、手に取りやすい価格を実現している。今期提供するファーストコレクションは、メイクのポイントとなる目元と口元にフォーカスを当て、誰でも手軽に使えるリップスティック、クリームアイシャドウ、リップグロス、マルチパレットの4型を展開する。





リップスティック、クリームアイシャドウ、リップグロス、マルチパレットの4型展開



リップスティックは自然な発色でしっかり保湿する。オイルを配合し、ほどよいフィット感とツヤ感を演出。リップクリーム感覚でマスクをした口元にも最適だという。カラーは8色を展開。税別590円で販売する。



クリームアイシャドウは水分率53%配合したチューブタイプ。オイルを配合し、さらっと伸び、ひと塗りでまぶたにフィットする。ほどよいラメ感も入っており、みずみずしい目元を演出。存在感を持たせながらも、浮かない仕上がりに導く。カラーは4色。販売価格は税別590円。



リップグロスは強すぎない発色で、重ね塗りしても唇の色を生かした自然な仕上がりになる。オイル配合により密着感を高め、ツヤのあるふっくらとした唇を演出する。カラーは3色展開し、販売価格は税別790円。



マルチパレットは数あるカラーパレットの中から、トレンドでありながら浮かずに決まるカラーを選別。柔らかい球状パウダーで、ムラなく均一に仕上がる。頬にも目元にも使え、ひとつでトレンドメイクを実現。カラーは3色展開で、販売価格は税別1490円。



ジーユーは今後、さらにファッションを自由に楽しんでもらうため、服だけではなく、メイクも含めたトータルファッションを提案していく。





「#4me by GU」特設ページ

https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/cosmetics_4me/women/