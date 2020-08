SCANDAL「第1回凡ミス選手権」を開催！ あからさまな“凡ミス”にメンバー大爆笑!!

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月17日(月)の放送では、新企画「第1回凡ミス選手権」を開催! メンバーのなかで、誰が1番“凡ミス”に気付くかを競いました。今回の放送は、HARUNAの号令でいきなり新コーナーが始まりました。HARUNA:さあみなさま、突然ではございますが……「第1回凡ミス選手権」!一同:え!? なにそれ?(※HARUNA以外のメンバーにはニセ台本が配られていました)HARUN:「第1回凡ミス選手権」を行いたいと思います。MAMI:“凡ミス”って、選手権するもの?TOMO:どういう意味なん?HARUNA:今日の収録において、あろうことかスタッフの“凡ミス”が10個あります!RINA:ありすぎじゃない(笑)?HARUNA:それをみんなの力を合わせて見つけよう! という新コーナーでございます。TOMO:あー! なるほど、そういう意味か! 入ってきたときからおかしいと思っていたんよ。HARUNA:薄々気づいている部分もあるとは思いますが、凡ミスが10個隠れているので、1番凡ミスを多く見つけた方には“第1回ミス凡ミス”の称号が与えられます!RINA:ダサいわー(笑)。TOMO:それが言いたかっただけやろ?HARUNA:まぁ自分でいうのもなんですが、私が結構凡ミスが多いと。3人:(笑)。HARUNA:アポロマイスタイルをアポロマイステージって言ったり、リビングインザシティをリビングインザハウスって言ったり……いわゆる“凡ミス”が多かったので考案されました。RINA:間違い探し的なね。HARUNA:もうすでにスタートしていますよ!TOMO:まず言っていい? 入ってきたときから思っていたんやけど、スタッフさんの持っている、そのでっかい鉛筆はなに?RINA:そうやんな! それ(スタジオブースに入って)最初にツッコんじゃってさぁ……。MAMI:それ(でっかい鉛筆)も“凡ミス”なの?HARUNA:……そう。(スタッフ「間違えて持ってきちゃった」)HARUNA:これはわかりやすすぎるでしょ?RINA:こわかったもん、スタジオ入ってさ……その鉛筆、見たことないサイズやもんね。HARUNA:まず“でっかい鉛筆”ね。TOMO:でも、これしか見つけていないかも。MAMI:HARUちゃんは知っているの?HARUNA:私は知っています。TOMO:だから早く入ってたん? “珍しく早く着いてるな”って思ってた(笑)。RINA:あと9個かぁ……。TOMO:あー!! じゃあ、あの犬もそうなんちゃう!?RINA:えー!! そうなの?一同:(爆笑)HARUNA:そうなんです、うちの事務所に置いてあるビクターのニッパーくんの置物が変わっていました。RINA:めっちゃ収録前に突っ込んじゃった!“なんで、犬の置物から犬の置物に変えたんやろ? 気持ち悪いな……”って思ってたの! それをHARUNAに話したら、“そんなにウケる!?”っていうくらい爆笑して、それも怖かったのよ(笑)。TOMO:スタッフに話しても「まあまあ……」って感じで、“なんやその反応!?”って思ってた(笑)!RINA:みんな反応がダサかったんよ。――ここでMAMIがもう1つ“凡ミス”を見つけたようです。MAMI:あれ……あー!“She”になってる!TOMO:ほんまや!RINA:“her(SCANDALのレーベル名)”のポストカードが“She”になってる!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056