コミックナタリーより、8月10日～8月16日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「月刊少女野崎くん（12）」 椿いづみ（スクウェア・エニックス）
2位「ハイキュー!!（44）」 古舘春一（集英社）
3位「ヲタクに恋は難しい（9）」 ふじた（一迅社）
4位「鬼滅の刃（21）」 吾峠呼世晴（集英社）
5位「からかい上手の高木さん（14）」 山本崇一朗（小学館）
6位「呪術廻戦（12）」 芥見下々（集英社）
7位「鬼滅の刃（20）」 吾峠呼世晴（集英社）
8位「からかい上手の（元）高木さん（9）」 稲葉光史/山本崇一朗（小学館）
9位「からかい上手の（元）高木さん（10）」 稲葉光史/山本崇一朗（小学館）
10位「鬼滅の刃（19）」 吾峠呼世晴（集英社）
COMIC ZIN調べ
1位「メイドインアビス（9）」 つくしあきひと（竹書房）
2位「ふたりソロキャンプ（7）」 出端祐大（講談社）
3位「大ダーク（2）」 林田球（小学館）
4位「小林さんちのメイドラゴン（10）」 クール教信者（双葉社）
5位「メイドさんは食べるだけ （1）」 前屋進（講談社）
6位「レキヨミ（3）」 柴田康平（KADOKAWA）
7位「それでもペンは止まらない（7）」 熊田龍泉（ヒーローズ）
8位「あつまれ！ふしぎ研究部（9）」 安部真弘（秋田書店）
9位「ヒナまつり（19）」 大武政夫（KADOKAWA）
10位「家庭教師なずなさん（1）」 縁山（秋田書店）
10位「うしろの正面 カムイさん（1）」 コノシロしんこ/えろき（小学館）