上白石萌歌 栗山民也演出舞台『ゲルニカ』出演「毎日が夢のよう」

上白石萌歌さんが、8月17日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。ヒロインをつとめる舞台『ゲルニカ』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:今夜は、ゲストがオンラインで登場! 一緒に授業をしてくれるのは……!上白石:上白石萌歌です。よろしくお願いします!!校長・教頭:よろしくお願いします!!こもり教頭:舞台の練習があって忙しいなか、お越しくださったと聞いています。上白石:いえ、すごく楽しみにしていました!さかた校長:今は稽古終わりですか?上白石:はい。稽古終わりで、もうお風呂も入ってきました(笑)。さかた校長:サッパリされた状態ですね! その感じは声からも伝わります!こもり教頭:そうですよね。今はイヤホン越しに声を聞いていますけど……生徒(リスナー)のみんなと一緒の状態ですよ。さかた校長:そうだね!さかた校長:上白石先生は、9月4日から始まる舞台『ゲルニカ』の稽古中ということですが、稽古はいかがですか?上白石:そうですね、そろそろ佳境に入ってきているというか。半月後には舞台に立っているので、毎日集中して頑張っているところです。さかた校長:『ゲルニカ』といえば、ピカソが描いて有名な絵のことですよね。みんな見たことがあると思いますが。上白石:はい。さかた校長:このお話がきたときには、どう思われましたか?上白石:嬉しかったです。私は普段から映像だったりドラマだったりに出させてもらっていますが、舞台というものには特別な思いがあったんです。『ゲルニカ』という4文字にはすごく残酷なイメージがあったんですけど、ぜひとも責任を持ってやらせていただきたいなと思いました。さかた校長:演出が栗山民也さんですけど、一緒にやってみてどうですか?上白石:栗山民也さんとご一緒するのが、本当に長年の夢だったんです。毎日持って帰りたい言葉がたくさんあって、毎日が夢のようです。きっと良い作品に仕上がるだろうな、と思っています。さかた校長:舞台の魅力は何だと思いますか?上白石:生の人間が舞台上でぶつかりあって、それをまた生でお客さんが観ていらっしゃるというのは、そこでしか生まれないものがあると思います。一つの空間で何かを味わうということで、演劇っていい場所だなって思いますね。こもり教頭:コロナ禍で、いろいろ気にしないといけないことが出てきたじゃないですか。いままでの稽古とは違いますか?上白石:そうですね。コロナ対策も徹底していますし……私たちだけじゃなくて観に来るお客さんもリスクがあると思うんです。皆さん、身体に気をつけて……第一に私たちが気をつけて、稽古をしていきたいと思っています。さかた校長:コロナの影響で中止になった公演もあったとお聞きしたんですけど、自粛期間に舞台について気持ちの変化はありましたか?上白石:そうですね……初日を迎えられるというのは、どれだけありがたいことなのか、というのをすごく実感しました。今はまだお稽古中ですけど、毎日みんなで集まってお芝居ができる空間があるというのはすごく幸せなことですし、早くその幸せな気持ちを皆さんと共有したいなと思っています。さかた校長:当たり前の日々が大切ということですね。上白石:本当にそうですね。(この舞台は)ちょっと小難しいイメージをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、私はSCHOOL OF LOCK! を聴いているような10代20代の方に特に観ていただきたいなと思っているんです。難しく考えずに、新しくなったピカピカのPARCO劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。舞台『ゲルニカ』は9月4日(金)より東京 PARCO劇場で、10月より京都、新潟、豊橋、北九州にて公演予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/