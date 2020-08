『アルゴナビス』テクノポップバンド・εpsilonΦ初のデジタルシングル配信リリース決定！

ブシロードミュージックは、「BanG Dream!」発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」に登場するテクノポップバンド・(イプシロンファイ)初のデジタルシングル『Play With You』を8月30日(日)に配信リリースすることを発表した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は、様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。

そんな本作に登場する「εpsilonΦ」は、ライブ・ロワイヤル・フェス最年少を頂く中高生テクノポップバンドだ。



8月30日(日)に配信リリースすることが発表された『Play With You』は、ポップなメロディと激しいシンセサイザーサウンドに、シニカルで攻撃的な歌詞が印象的な楽曲に仕上がっている。ジャケットはVo.宇治川紫夕(CV.榊原優希)がぬいぐるみを手に不敵な笑みを浮かべる天使と悪魔の二面性を感じるデザインだ。カップリングには他1曲とボイスドラマが収録される。



また、8月15日(土)からはアプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」公式Twitterアカウント上で、配信ライブイベント「εpsilonΦ S-SOL -Play With You-」のプロモーションが開始。ライブ開催に向けた、キャラクター同士のやり取りなどが順次公開されていく。



「εpsilonΦ S-SOL -Play With You-」は、オリジナル曲やカバー曲と完全録り下ろしのボイスドラマによってライブを再現した、キャラクターが織りなす ”音だけ” の無料配信ライブだ。



