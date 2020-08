ダンヒルより、ブランドの新しいアイコン「THE LOCK BAG」が誕生  

イギリスのメンズラグジュアリーファッションブランド ダンヒルは、新たなブランドアイコンとなるシリーズ「THE LOCK BAG(ザ・ロックバック)」を発表した。新しく加わった本モデルは、ダンヒルの受け継いできた伝統と現代的なエレガンスが交わるアイテムだ。今回のバッグのデザインは英国の紳士のイメージともいえるアタッシュケースからインスピレーションを受けて製作されていおり、どこかクラシカルな印象を受ける。職人の手作業によって作られたフレームの裏地にはバッグの中身を保護するためにナイロンのパッドが使用されている。







カラーはブラック・インク・オックスブラッドの3種類に加えて、1970年代のアーカイブパッケージやブランドのアイコンでもあるローラガスライターの質感や仕上げから着想を得た、メタリックデザインのA Dプラス・A Dシルバーの2種も展開され、合計で5色用意されている。







サイズは少々小ぶりなスマートフォンや小さなウォレットが収まる程度のサイズ感。ちょっとしたファッションのアクセントとして、アクセサリー感覚で取り入れることができる大きさだ。







THE LOCK BAG

カラー:ブラック

価格:21万6000円(税別)





THE LOCK BAG

カラー:インク

価格:21万6000円(税別)





THE LOCK BAG

カラー:オックスブラッド

価格:21万6000円(税別)





THE LOCK BAG

カラー:ADブラス

価格:43万2000円(税別)

※数量限定発売





THE LOCK BAG

カラー:ADシルバー

価格:43万2000円(税別)

※数量限定発売



どこにでも連れて行けるちょうどいいサイズの新アイテム「THE LOCK BAG」は2020年9月より、順次発売を開始する。