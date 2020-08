RL Grime主宰のレーベルからMasayoshi IimoriとCarpainterが新曲リリース

アメリカのトラップシーンを牽引するRL Grime主催レーベルSable Valleyより、Masayoshi Iimoriが楽曲「Realm」、Carpainterが楽曲「Time of Rage」をリリースした。



日本を代表するダンスミュージックレーベルTREKKIE TRAXを主宰し、三浦大知の共同プロデュースを努めレコード大賞を受賞したCarpainterと、Official髭男dismらのプロデュースも行っているMasayoshi Iimori。今回の2曲が収録されているコンピレーションアルバム『Sable Valley Summer Vol.1』では、 RL Grimeが選曲した15曲が収録されており、RL Grime本人の楽曲はもちろん、Baauer、Whethanなどの人気プロデューサーの新曲も収録している。





<リリース情報>







『Sable Valley Summer Vol. 1』



発売日 : 2020年8月14日(金)

配信URL:https://fanlink.to/SVSummerVol1



=収録曲=

「Outta Here 」RL Grime & Whethan

「GEMS」Knock2

「Dont Worry」Cozway

「Labyrinth」HOLLY

「Watch Me」Capshun & Colson XL

「 Supercell」JAWNS

「Organized Confusion 」Lemay

「 Swoopin (RL Grime Edit)」Baauer

「Enemy」Kumarion

「Time of Rage」Carpainter

「Hollow Tips」Effin

「All Push, No Pull 」Jon Casey

「Realm 」Masayoshi Iimori

「Euphoria」juuku & ROSSY

「 Worlds」Heimanu