RL Grime主宰のレーベルからMasayoshi IimoriとCarpainterが新曲リリース

アメリカのトラップシーンを牽引するRL Grime主催レーベルSable Valleyより、Masayoshi Iimoriが楽曲「Realm」、Carpainterが楽曲「Time of Rage」をリリースした。
日本を代表するダンスミュージックレーベルTREKKIE TRAXを主宰し、三浦大知の共同プロデュースを努めレコード大賞を受賞したCarpainterと、Official髭男dismらのプロデュースも行っているMasayoshi Iimori。今回の2曲が収録されているコンピレーションアルバム『Sable Valley Summer Vol.1』では、 RL Grimeが選曲した15曲が収録されており、RL Grime本人の楽曲はもちろん、Baauer、Whethanなどの人気プロデューサーの新曲も収録している。
＜リリース情報＞
『Sable Valley Summer Vol. 1』
発売日 : 2020年8月14日（金）
配信URL：https://fanlink.to/SVSummerVol1
＝収録曲＝
「Outta Here 」RL Grime & Whethan
「GEMS」Knock2
「Dont Worry」Cozway
「Labyrinth」HOLLY
「Watch Me」Capshun & Colson XL
「 Supercell」JAWNS
「Organized Confusion 」Lemay
「 Swoopin (RL Grime Edit)」Baauer
「Enemy」Kumarion
「Time of Rage」Carpainter
「Hollow Tips」Effin
「All Push, No Pull 」Jon Casey
「Realm 」Masayoshi Iimori
「Euphoria」juuku & ROSSY
「 Worlds」Heimanu
アメリカのトラップシーンを牽引するRL Grime主催レーベルSable Valleyより、Masayoshi Iimoriが楽曲「Realm」、Carpainterが楽曲「Time of Rage」をリリースした。