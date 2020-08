ポルシェ904の貴重な資料を一冊に│計132台の車両履歴を写真入りで収録

マニアックで幅広い、車・バイクの書籍を扱う代官山蔦屋書店 クルマ・バイクコーナーのポルシェにまつわる新入荷書籍をご紹介。



Porsche904 - The Truth and The Rumours

本書はポルシェ社が少量生産した黎明期のレースカー、ポルシェ904(カレラGTS)の個体情報をまとめた車両資料集。序盤1割をFIAのホモロゲーション資料や雑誌掲載のロードテスト記事、個体売買情報のスクラップ等に割り当て、あとの約9割はレースリザルトとシャシナンバーごとの履歴情報という割り切った構成を取る。



リザルトについては遠くアジアで行われたレースまでは収録しないものの、ヨーロッパ各国と北米の主要スポーツカーとヒルクライムでの戦績を収め、シャシーごとの履歴情報では基本の水平対向4気筒モデルのほか、6気筒と8気筒のワークスカー、カンガルーなどスペシャルも含めた計132台の車両履歴を写真入りで収録した。







本書編集者は無類のカーマニアであるが2003年当時、贋作車両を持つ所有者達から、隠蔽のため酷い出版妨害を受けたという。その意味を含んだ副題であり額面通り噂話が書き並ぶ訳でないがその豊富な写真は見応えがあり今なお価値が高い。個体情報の手掛かりとして再販が待たれた一冊である。





