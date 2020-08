『ハイキュー!!』第2クール10/2放送開始！ 主題歌情報＆ティザーPV公開

10月より放送開始が発表されていたTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クール目の放送日が決定。10月2日(金)より、毎週金曜深夜2時25分から、MBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にて放送開始となる。また、主題歌情報、ティザーPVも公開された。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送。現在、第1クール目の再放送がスタートしている。



この度、本作の放送日が決定したほか、主題歌情報が解禁!

オープニングテーマは、SUPER BEAVERの『突破口』。疾走感あふれる爽やかな楽曲が物語を盛り上げる。また、エンディングテーマは、SPYAIRの『One Day』に決定! 熱くドラマティックに作品世界を彩る。



そして、アニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クール目の放送に向けて、烏野高校と稲荷崎高校、2つのチームの闘いを描く2本のティザーPVが公開となった。



第2クールの最新映像をたっぷりと収録し、第2クールティザーPV~『突破口』Ver.~ではOPテーマが、第2クールティザーPV~『One Day』Ver.~ではEDテーマが楽曲初解禁となる。躍動感あふれるリズムにのせて繰り広げられる迫力の映像に注目だ!



