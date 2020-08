9月2日に約4年ぶりのニューアルバム「Bluesman」を発売する、ロックユニット「B’z」の松本孝弘さんの魅力に迫るスペシャル番組が、9月3日にWOWOWで放送されることが8月17日、分かった。

「Bluesman」には、ロック、ウエスタン、和テイストなどさまざまなアプローチでブルーズを表現した全13曲を収録。氷室京介さんが作詞とボーカルで参加する「Actually」も収録されている。また2021年4月には、「Tak Matsumoto Tour 2020 -Here Comes the Bluesman-」の振替公演の開催も決定している。

番組は「Tak Matsumoto 2020 スペシャル」と題して、9月3日午後7時半にWOWOWプライムで放送。