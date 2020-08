今年2月にZepp Tokyoで開催されたライブイベント「ROCK AX」から、透き通るような美しさとパワフルな歌声に定評のある5人組ロックバンド・Novelbrightのライブ映像『Novelbright LIVE〜ROCK AX vol.4〜』が、8月18日(火)からHuluで独占配信される。



『バズリズム02』“これがバズるぞ2020”のランキングで1位を獲得し、テレビCMへの楽曲提供、多数のメディアへの出演など、2020年さらに勢いを増しているNovelbright。路上ライブでファンを増やしてきた実力派ロックバンドのライブを、Huluで楽しむことができる。



Zepp Tokyoでライブをすることが夢だったというボーカルの竹中雄大は、モチベーション、ボルテージともにMAXの状態で、TikTokをはじめSNSで話題になった「Walking with you」でライブはスタート。冒頭から観客を盛り上げ、透き通った歌声と豊かな声量で最後まで観客を圧倒した。



<Novelbright コメント>

ライブイベントの開催が難しい状況の中、僕たちのライブをHuluで皆さんに観てもらえるのは本当に嬉しいです。今年の2月に「ROCK AX」のイベントに参加させていただき、ずっと憧れていたZepp Tokyoでライブが出来ました。嬉しくて、最初からテンションが上がってしまい、「Walking with you」から飛ばしました。今年は夏フェスなども開催されないけれど、僕たちのライブを見て家で盛り上がって夏フェス気分を味わってもらえればと思います。



■作品タイトル

『Novelbright LIVE〜ROCKAX vol.4〜』



■配信スケジュール

8月18日(火)から配信開始



■セットリスト ※ライブイベント「ROCK AX」のセットリストとは一部異なる。

01. Walking with you

02. Count on me

03.フォーリン・ヴィーナス

04. ヒカリへ

05. また明日

06 . Heart voice

07 . Morning Light

08. 拝啓、親愛なる君へ