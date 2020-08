明治安田生命J1リーグ第10節が各地で行われた。

首位の川崎フロンターレは敵地で北海道コンサドーレ札幌と対戦。車屋紳太郎の得点で先制すると、その後も得点を重ねて終わってみれば6得点。圧勝でJ1最多タイとなる9連勝を飾っている。

3位のセレッソ大阪は5位の柏レイソルとの上位対決。開始5分にブルーノ・メンデスが得点を挙げると、その後もルーキー西川潤の得点などで3点を奪って1-3の勝利を収めた。

今節の結果は以下の通り。

札幌 1-6 川崎

横浜FC 4-2 湘南

仙台 0-0 清水

大分 1-0 横浜FM

浦和 1-0 広島

FC東京 1-0 名古屋

柏 1-3 C大阪

鹿島 2-2 神戸

■J1順位表

1位 川崎(勝ち点28/得失点差+22)

2位 C大阪(勝ち点21/得失点差+6)

3位 G大阪(勝ち点19/得失点差+5)※1試合未消化

4位 FC東京(勝ち点18/得失点差+3)

5位 名古屋(勝ち点17/得失点差+9)※1試合未消化

6位 浦和(勝ち点17/得失点差ー4)

7位 柏(勝ち点16/得失点差+5)

8位 広島(勝ち点13/得失点差+5)※1試合未消化

9位 神戸(勝ち点13/得失点差ー2)

10位 札幌(勝ち点12/得失点差-5)

11位 鹿島(勝ち点11/得失点差-1)

12位 横浜FM(勝ち点11/得失点差ー2)

13位 仙台(勝ち点10/得失点差-5)

14位 大分(勝ち点10/得失点差-8)

15位 清水(勝ち点9/得失点差-4)

16位 横浜FC(勝ち点8/得失点差-10)

17位 鳥栖(勝ち点7/得失点差-5)※1試合未消化

18位 湘南(勝ち点4/得失点差-9)

■第11節対戦カード

▼19日

19:00 湘南 vs 名古屋

19:00 広島 vs FC東京

19:00 神戸 vs 柏

19:00 横浜FC vs 鹿島

19:00 G大阪 vs 浦和

19:00 清水 vs 横浜FM

19:00 川崎 vs C大阪

19:30 札幌 vs 大分