J2第12節が各地で行われた

　明治安田生命J2リーグ第12節が各地で行われた。

　首位のV・ファーレン長崎は敵地でモンテディオ山形と対戦。後半開始早々に奪われた1点を守り切られ、下位チームを相手に痛い敗戦を喫した。

　ギラヴァンツ北九州は本拠地でFC町田ゼルビアと対戦。ディサロ燦シルヴァーノの出場5試合連続となる得点などで2－1の勝利。6連勝で2位へ浮上している。

松本　1－0　福岡
岡山　1－0　新潟
北九州　2－1　町田
山形　1－0　長崎
栃木　0－0　愛媛
甲府　1－1　徳島
水戸　0－2　東京V
群馬　0－1　琉球
金沢　2－0　京都
磐田　1－2　千葉
山口　1－0　大宮

■順位表
1位　長崎　（勝ち点26／得失点差+7）
2位　北九州　（勝ち点25／得失点差+10）
3位　徳島　（勝ち点23／得失点差+11）
4位　大宮　（勝ち点20／得失点差+4）※1試合未消化
5位　千葉　（勝ち点19／得失点差+7）
6位　京都　（勝ち点19／得失点差+3）
7位　甲府　（勝ち点19／得失点差+2）
8位　新潟　（勝ち点18／得失点差+3）
9位　磐田　（勝ち点18／得失点差+1）
10位　栃木　（勝ち点18／得失点差0）
11位　東京V　（勝ち点17／得失点差+2）
12位　金沢　（勝ち点16／得失点差+4）
13位　岡山　（勝ち点12／得失点差−1）
14位　福岡　（勝ち点15／得失点差−2）※1試合未消化
15位　山形　（勝ち点14／得失点差−2）
16位　水戸　（勝ち点13／得失点差−2）
17位　町田　（勝ち点13／得失点差−4）
18位　琉球　（勝ち点13／得失点差−8）
19位　松本　（勝ち点12／得失点差−5）
20位　山口　（勝ち点11／得失点差−8）
21位　愛媛　（勝ち点9／得失点差−4）
22位　群馬　（勝ち点6／得失点差−17）

■第13節対戦カード
▼19日
19：00　群馬 vs 山口
19：00　町田 vs 磐田
19：00　福岡 vs 水戸
19：00　長崎 vs 千葉
19：00　新潟 vs 京都
19：00　東京V vs 松本
19：00　琉球 vs 栃木
19：00　金沢 vs 山形
19：00　甲府 vs 愛媛
19：00　徳島 vs 岡山
19：00　大宮 vs 北九州