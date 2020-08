明治安田生命J2リーグ第12節が各地で行われた。

首位のV・ファーレン長崎は敵地でモンテディオ山形と対戦。後半開始早々に奪われた1点を守り切られ、下位チームを相手に痛い敗戦を喫した。

ギラヴァンツ北九州は本拠地でFC町田ゼルビアと対戦。ディサロ燦シルヴァーノの出場5試合連続となる得点などで2-1の勝利。6連勝で2位へ浮上している。

松本 1-0 福岡

岡山 1-0 新潟

北九州 2-1 町田

山形 1-0 長崎

栃木 0-0 愛媛

甲府 1-1 徳島

水戸 0-2 東京V

群馬 0-1 琉球

金沢 2-0 京都

磐田 1-2 千葉

山口 1-0 大宮

■順位表

1位 長崎 (勝ち点26/得失点差+7)

2位 北九州 (勝ち点25/得失点差+10)

3位 徳島 (勝ち点23/得失点差+11)

4位 大宮 (勝ち点20/得失点差+4)※1試合未消化

5位 千葉 (勝ち点19/得失点差+7)

6位 京都 (勝ち点19/得失点差+3)

7位 甲府 (勝ち点19/得失点差+2)

8位 新潟 (勝ち点18/得失点差+3)

9位 磐田 (勝ち点18/得失点差+1)

10位 栃木 (勝ち点18/得失点差0)

11位 東京V (勝ち点17/得失点差+2)

12位 金沢 (勝ち点16/得失点差+4)

13位 岡山 (勝ち点12/得失点差−1)

14位 福岡 (勝ち点15/得失点差−2)※1試合未消化

15位 山形 (勝ち点14/得失点差−2)

16位 水戸 (勝ち点13/得失点差−2)

17位 町田 (勝ち点13/得失点差−4)

18位 琉球 (勝ち点13/得失点差−8)

19位 松本 (勝ち点12/得失点差−5)

20位 山口 (勝ち点11/得失点差−8)

21位 愛媛 (勝ち点9/得失点差−4)

22位 群馬 (勝ち点6/得失点差−17)

■第13節対戦カード

▼19日

19:00 群馬 vs 山口

19:00 町田 vs 磐田

19:00 福岡 vs 水戸

19:00 長崎 vs 千葉

19:00 新潟 vs 京都

19:00 東京V vs 松本

19:00 琉球 vs 栃木

19:00 金沢 vs 山形

19:00 甲府 vs 愛媛

19:00 徳島 vs 岡山

19:00 大宮 vs 北九州