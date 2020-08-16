明治安田生命J2リーグ第12節が各地で行われた。
首位のV・ファーレン長崎は敵地でモンテディオ山形と対戦。後半開始早々に奪われた1点を守り切られ、下位チームを相手に痛い敗戦を喫した。
ギラヴァンツ北九州は本拠地でFC町田ゼルビアと対戦。ディサロ燦シルヴァーノの出場5試合連続となる得点などで2－1の勝利。6連勝で2位へ浮上している。
松本 1－0 福岡
岡山 1－0 新潟
北九州 2－1 町田
山形 1－0 長崎
栃木 0－0 愛媛
甲府 1－1 徳島
水戸 0－2 東京V
群馬 0－1 琉球
金沢 2－0 京都
磐田 1－2 千葉
山口 1－0 大宮
■順位表
1位 長崎 （勝ち点26／得失点差+7）
2位 北九州 （勝ち点25／得失点差+10）
3位 徳島 （勝ち点23／得失点差+11）
4位 大宮 （勝ち点20／得失点差+4）※1試合未消化
5位 千葉 （勝ち点19／得失点差+7）
6位 京都 （勝ち点19／得失点差+3）
7位 甲府 （勝ち点19／得失点差+2）
8位 新潟 （勝ち点18／得失点差+3）
9位 磐田 （勝ち点18／得失点差+1）
10位 栃木 （勝ち点18／得失点差0）
11位 東京V （勝ち点17／得失点差+2）
12位 金沢 （勝ち点16／得失点差+4）
13位 岡山 （勝ち点12／得失点差−1）
14位 福岡 （勝ち点15／得失点差−2）※1試合未消化
15位 山形 （勝ち点14／得失点差−2）
16位 水戸 （勝ち点13／得失点差−2）
17位 町田 （勝ち点13／得失点差−4）
18位 琉球 （勝ち点13／得失点差−8）
19位 松本 （勝ち点12／得失点差−5）
20位 山口 （勝ち点11／得失点差−8）
21位 愛媛 （勝ち点9／得失点差−4）
22位 群馬 （勝ち点6／得失点差−17）
■第13節対戦カード
▼19日
19：00 群馬 vs 山口
19：00 町田 vs 磐田
19：00 福岡 vs 水戸
19：00 長崎 vs 千葉
19：00 新潟 vs 京都
19：00 東京V vs 松本
19：00 琉球 vs 栃木
19：00 金沢 vs 山形
19：00 甲府 vs 愛媛
19：00 徳島 vs 岡山
19：00 大宮 vs 北九州