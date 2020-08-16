TVアニメ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」の放送開始日が10月2日に決定。併せて第2弾PVが解禁された。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、放送時期が7月から10月へ延期されていた「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」。PVには新規映像とオープニングテーマのTVサイズが使われている。

さらにTVアニメで毎話、新曲が披露されることが明らかに。放送前の9月には4週連続でディビジョン別のCMが放送され、CM内で新曲の一部を聴くことができる。そのほか公式サイトがリニューアルされ、スタッフおよびストーリーページと中王区のキャラクター紹介ページが更新された。

アニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」

放送情報

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：2020年10月2日（金）より毎週金曜日24:00～

MBS：2020年10月3日（土）より毎週土曜日26:08～

テレビ愛知：2020年10月3日（土）より毎週土曜日25:20～

アニマックス：2020年10月17日（土）より毎週土曜日23:00～

配信情報

ABEMA：2020年10月2日（金）より毎週金曜日24:00～ ※地上波同時配信

ほか各種プラットフォームにて配信

スタッフ

原作・音楽制作：EVIL LINE RECORDS

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：芝美奈子

総作画監督：芝美奈子、落合瞳、竹内由香里

サブキャラクターデザイン：川口千里、新谷真昼

プロップデザイン：江間一隆

美術監督：岡本綾乃

色彩設計：ホカリカナコ

撮影監督：宮脇洋平

CG監督：野間裕介

編集：西村英一

音楽：R・O・N

音響監督：本山哲

音響制作：HALF・H・P STUDIO

アニメーション制作：A-1 Pictures

製作：『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

キャスト

山田一郎：木村昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天崎滉平

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏

神宮寺寂雷：速水奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人

東方天乙統女：小林ゆう

勘解由小路無花果：たかはし智秋

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会