TVアニメ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」の放送開始日が10月2日に決定。併せて第2弾PVが解禁された。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、放送時期が7月から10月へ延期されていた「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」。PVには新規映像とオープニングテーマのTVサイズが使われている。
さらにTVアニメで毎話、新曲が披露されることが明らかに。放送前の9月には4週連続でディビジョン別のCMが放送され、CM内で新曲の一部を聴くことができる。そのほか公式サイトがリニューアルされ、スタッフおよびストーリーページと中王区のキャラクター紹介ページが更新された。
アニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」
放送情報
TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：2020年10月2日（金）より毎週金曜日24:00～
MBS：2020年10月3日（土）より毎週土曜日26:08～
テレビ愛知：2020年10月3日（土）より毎週土曜日25:20～
アニマックス：2020年10月17日（土）より毎週土曜日23:00～
配信情報
ABEMA：2020年10月2日（金）より毎週金曜日24:00～ ※地上波同時配信
ほか各種プラットフォームにて配信
スタッフ
原作・音楽制作：EVIL LINE RECORDS
監督：小野勝巳
シリーズ構成：吉田伸
キャラクターデザイン：芝美奈子
総作画監督：芝美奈子、落合瞳、竹内由香里
サブキャラクターデザイン：川口千里、新谷真昼
プロップデザイン：江間一隆
美術監督：岡本綾乃
色彩設計：ホカリカナコ
撮影監督：宮脇洋平
CG監督：野間裕介
編集：西村英一
音楽：R・O・N
音響監督：本山哲
音響制作：HALF・H・P STUDIO
アニメーション制作：A-1 Pictures
製作：『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会
キャスト
山田一郎：木村昴
山田二郎：石谷春貴
山田三郎：天崎滉平
碧棺左馬刻：浅沼晋太郎
入間銃兎：駒田航
毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎
飴村乱数：白井悠介
夢野幻太郎：斉藤壮馬
有栖川帝統：野津山幸宏
神宮寺寂雷：速水奨
伊弉冉一二三：木島隆一
観音坂独歩：伊東健人
東方天乙統女：小林ゆう
勘解由小路無花果：たかはし智秋
※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。
(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会