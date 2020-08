15日と16日、明治安田生命J3リーグ第10節が各地で行われた。

開幕9連勝で首位を走るブラウブリッツ秋田は、アウェイで今シーズン未だ勝利のないカマタマーレ讃岐と対戦。ここまでの勢いそのままに相手ゴールを脅かしたが、讃岐も決死のディフェンスで得点は許さず。試合は結局スコアレスドローで幕を閉じ、秋田は10試合目にして初めて勝利を逃した。

2位のガイナーレ鳥取はホームに福島ユナイテッドFCを迎えた。前半は互いにスコアレスで折り返すも、55分に鳥取が先制に成功。そのまま福島にゴールを許すことなく、迎えたアディショナルタイムにダメ押し点を決め2ー0で勝利した。

同じく2位のロアッソ熊本は、ホームでヴァンラーレ八戸と対戦。熊本は8分に先制を許すも、16分に同点に追いつき、45分には逆転に成功し後半へ。しかし63分に八戸に同点弾を決められ、試合は2ー2で終了。八戸の3本に対して熊本は15本のシュートを放つも、勝利とはならなかった。

激しい点の取り合いになったYSCC横浜とガンバ大阪U-23の一戦は、互いに逆転を繰り返すシーソーゲームに。そしてYSCC横浜が1点リードで迎えた後半アディショナルタイム、G大阪U23が意地の同点弾を決め、結局試合は5ー5の引き分けに終わった。

第10節の試合結果と順位表、そして次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

藤枝 3ー2 C大阪U23

相模原 3ー1 岐阜

讃岐 0ー0 秋田

鳥取 2ー0 福島

熊本 2ー2 八戸

鹿児島 1ー1 富山

岩手 1ー4 長野

沼津 0ー1 今治

YS横浜 5ー5 G大阪U23

■順位表

1位 秋田 勝ち点28 得失点差+16

2位 鳥取 勝ち点22 得失点差+8

3位 熊本 勝ち点20 得失点差+6

4位 長野 勝ち点18 得失点差+8

5位 今治 勝ち点16 得失点差+5

6位 富山 勝ち点15 得失点差+6

7位 岐阜 勝ち点15 得失点差+3

8位 相模原 勝ち点15 得失点差−1

9位 鹿児島 勝ち点14 得失点差+2

10位 藤枝 勝ち点14 得失点差+1

11位 沼津 勝ち点13 得失点差−2

12位 八戸 勝ち点12 得失点差−2

13位 岩手 勝ち点11 得失点差−10

14位 福島 勝ち点9 得失点差-3

15位 YSCC横浜 勝ち点9 得失点差−7

16位 G大阪U23 勝ち点8 得失点差−9

17位 C大阪U23 勝ち点6 得失点差−10

18位 讃岐 勝ち点3 得失点差−11

■第11節の対戦カード

▼8月22日(土)

15:00 福島 vs 岐阜

18:00 秋田 vs G大阪U23

18:00 長野 vs 藤枝

18:00 C大阪U23 vs 相模原

19:00 熊本 vs 岩手

19:00 鹿児島 vs 沼津

▼8月23日(日)

13:00 八戸 vs 讃岐

15:00 今治 vs 富山

17:00 YS横浜 vs 鳥取