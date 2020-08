アニメ「Free!」シリーズの完全新作となる劇場版の公開時期が、2021年に決定。併せてティザービジュアルおよびPVが解禁された。

2020年夏に予定されていた公開が、諸般の事情により延期されていた同作。ティザービジュアルには泳ぐ遙が描かれた。PVではこれまでの物語を振り返るとともに、世界に挑戦する遙たちの姿を映している。

またTVアニメ第3期「Free!-Dive to the Future-」と「劇場版 Free!-Road to the World-夢」の内容をまとめた約8分の動画「今からでもわかるFree!シリーズ vol.2」がYoutubeで公開に。さらにTVアニメ第1期「Free!」および第2期「Free!-Eternal Summer-」のBlu-rayボックス発売も決定した。発売日などの詳細は後日発表される。

そのほか去る8月15日に神奈川・パシフィコ横浜からライブ配信された「『Free!』シリーズ・オーケストラ・コンサート2020」のグッズの受注がスタート。完全新作劇場版のティザービジュアルを使用したクリアポスターやバスタオルなどの商品がラインナップされている。なお「『Free!』シリーズ・オーケストラ・コンサート2020」のアーカイブはLINE LIVEで公開されており、本日12時にはきゃにめ、イープラスでも配信スタート。視聴したい人はきゃにめで「プレミア記念グッズ付配信視聴チケット」を買うか、LINE LIVEまたはイープラスで「通常配信視聴チケット」を購入しよう。

(c)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2019