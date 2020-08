スペシャルプログラム ニッサン パビリオン「EXPERIENCE FOR YOU」を開催

日産自動車は、未来のモビリティ社会をインタラクティブに体感できる、体験型エンターテインメント施設「ニッサン パビリオン」を2020年8月1日(土)より10月23日(金)までの期間限定でオープンした。今回、施設の新型コロナウィルス感染症対策として休日の混雑緩和の観点から、8月17日(月)からの平日を対象に、ゲストごとに特別なおもてなしをするスペシャルプログラム「EXPERIENCE FOR YOU(エクスペリエンス フォー ユー)」を実施すると発表した。



「EXPERIENCE FOR YOU」は、期間中様々なゲストを対象に、平日限定でそれぞれの方に合わせた特別なおもてなしプログラムを用意することで、休日でなく平日に来場するきっかけを提供していくものだ。







第1弾として、2020年8月17日(月)~8月21日(金)の期間、”日産車オーナー”を対象に実施。今後もニッサンパビリオン開催期間中、対象ゲストごとに継続的に開催される。



<第1弾:「EXPERIENCE FOR ”日産車オーナー”」>

期間中、ニッサン パビリオンへ来場した方を対象に、インフォメーションカウンターにて、自身の日産車の写真を提示した方に、オリジナルクッキーを用意している。

※お渡しするプレゼントは変更となる可能性有



実施期間 :2020年8月17日(月)~8月21日(金)

対象 :日産車をお持ちのオーナー様

参加条件 : 自身の日産車の写真を受付にて提示