水泳をテーマにしたアニメ「Free!」の完全新作劇場版が2021年に公開されることが分かった。テレビアニメ版などと同じく京都アニメーションが制作する。8月15日、ライブ配信された「Free!」シリーズ・オーケストラ・コンサート2020で発表された。

「Free!-Dive to the Future-」と「劇場版 Free!-Road to the World-夢」をまとめた「今からでもわかるFree!シリーズ vol.2」がYouTubeで公開。「Free!」「Free!-Eternal Summer-」のブルーレイディスクボックスが発売されることも発表された。発売日などの詳細は後日、発表される。

「Free!」は、京都アニメーションのライトノベルレーベル「KAエスマ文庫」で発売されたおおじこうじさんの「ハイ☆スピード!」が原案。水泳好きだった高校生の七瀬遙が仲間と共に水泳部を設立し、ライバルとの戦いを経て、泳ぎへの情熱を取り戻していく……というストーリー。テレビアニメ第1期が2013年7~9月、第2期が2014年7~9月、第3期が2018年7~9月に放送された。