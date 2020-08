村上春樹「“分別より感情”“相手の知的水準を低く設定する”…そういう傾向が最近いささか気になっている」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。8月15日(土)の放送は、夏休み特別編「村上RADIOサマースペシャル~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます」と題して、新旧を問わず村上さんお気に入りの“夏になると聴きたくなる曲”から、近年リリースされたオススメ曲まで“夏を感じられる曲”をお届けしました。さらに、リスナーから届いたお悩みや質問に答えていきました。本記事では、後半4曲と“今日の言葉”についてお話しされた概要を紹介します。次は、この番組の頭のテーマ曲「ザ・マディソン・タイム」。いつもドナルド・フェイゲンのライブ演奏を流していますが、今日はオリジナルのレイ・ブライアントの演奏でじっくり最後まで聴いてください。この演奏は1960年の録音で、いちおうジャズなんですが、ビルボードの30位まで上がりました。ダンス音楽仕立てなので、ステップの説明が入りますが、このナレーションっていうか、かけ声がけっこうかっこいいです。思わず踊りだしたくなります。このギターのリフがいいんですよね。ライアン・アダムズの「レスキュー・ブルーズ」、僕は車を運転しながらよく聴いています。運転しながら聴くには、じつにぴったりの曲なんです。走りながら聴く曲と、車を運転しながら聴く曲はいくぶん違ってます。あんまり調子が良くて、身体が前のめりになるような曲は、運転しながら聴くとわりに危険です。ついアクセルを踏んでしまいますから。その点、この曲なんかは適度にブルージーで、まったりして、法定速度的に心地よいです。ところで、ライアン・アダムズとブライアン・アダムズ、なんとかしてほしいというくらい紛らわしいです。まあ、どうにもならないんだろうけど。次は、僕が昔から大好きだった曲ですが、「知る人ぞ知る」みたいな存在になっています。ウィリアム・ソルターの「It Is So Beautiful to Be」、「ここにこうして生きているって素敵だね」……1977年吹き込みの、人生を励ます歌です。ソルター自身と、パーカッショニストのラルフ・マクドナルドの共作です。ソルターはもともとソングライターだったんですが、ここでは本人がなかなか良い味を出して歌っています。これは僕が店をやっているときに買ったレコードで、閉店した後によく1人で聴いていました。懐かしいです。ところで話は変わりますけど、“Black Lives Matter”というスローガン。いろんな人が翻訳しているんだけど、どれもピンとこない。もし僕が訳すとしたら「黒人だって生きている!」というのが近いように思うんだけど、いかがでしょう?今日のクロージング音楽は、さっきかけたウィリアム・ソルターの「It Is So Beautiful To Be」を、サキソフォン奏者トム・スコットが演奏します。ピアノはリチャード・ティー、ギターはエリック・ゲイル、いわゆる「フュージョン系」。懐かしいですね。パーカッションは作曲者のラルフ・マクドナルドです。みんな亡くなってしまいましたが、腕利きの人たちだけあって、さすがに練れた演奏です。* * *いつもこのコーナーでは、音楽家、ミュージシャンの言葉を取り上げるんですが、今日は趣向を変えて、ちょっと違う分野の人の言葉を紹介します。アドルフ・ヒットラーさんです。例のナチス・ドイツのヒットラーさんです。さん付けで呼ぶのもなんですけど、いちおうこのエンディングコーナーでは、慣習的に「さん付け」でやっておりますので、すみません。彼は著書「わが闘争」のなかでプロパガンダについてこう述べています。プロパガンダというのは、政治宣伝活動のことです。「プロパガンダは常に感情に向けられるべきであり、分別に向けられるべきではない。いかなるプロパガンダも大衆的でなくてはならず、その知的水準は最も頭の悪い者の理解力に合わせなくてはならない」すごく率直でわかりやすい意見です。でもね、これが大いに効果を発揮したんです。そして世界は大きな戦争に引きずり込まれていきました。これって、なんかどっかの国の大統領のやり方を思い出させますよね。それから、現在SNSなんかで盛んにおこなわれている声高な発信にも、これに似たものが少なからず混じっていそうです。分別より感情。相手の知的水準を低く設定する。そういう傾向が最近いささか気になっていたので、今日はアドルフさんに特別出演していただきました。この番組はもちろん、聡明で心優しいリスナーを対象として設定しています。ご安心ください。<番組概要>番組名:村上RADIOサマースペシャル~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:8月15日(土)16:00~16:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/