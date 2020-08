cali≠gari・桜井青「Twitterにしてやられた」異世界漫画にドハマり中!?

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月8日(土)の放送では、3人組バンド・cali≠gariから桜井青さん(Gt&Vo)が登場! 最近ハマっているという「転生系」と呼ばれる異世界漫画についてお話いただきました。逹瑯:青さんが最近ハマっているモノが“転生系の漫画”ということで。桜井:すごいハマっちゃって(笑)。逹瑯:漫画の広告でいっぱい見ますよね。桜井:そう! Twitterの4コマだけ読める広告があって、それを観ると続きが気になっちゃうんだよね。“してやられたな”って感じ。逹瑯:そうそう。桜井:今、ずっと電子書籍で読むことが多くて、それでついポチっちゃうのよ、「ヤバい、ヤバい」って読み始めて。最初の(ハマった)きっかけはねぇ、「駆除人」っていう漫画だったと思うんですけど。もともと、ライトノベルはあまり好きではないんだけど、ちゃんと読んでみようかなと。それで王道から読んでみようと思って、「転生したらスライムだった件」と「魔法科高校の劣等生」の2つを読んでみてドハマりしちゃってさ。逹瑯:何も考えなくてもよくて、 “こうなってほしい”って思い描いたほうにしかいかないじゃないですか。桜井:わかる!逹瑯:全部似たような話なんですよね。桜井:“転生モノ”だけでおそらく150冊ぐらい読んでいるの。そうするとテンプレがあるんだよ。それでどのテンプレもそうなんだけど、最初の8ページが“適当”。全部の漫画、“いきなり事故って死んで転生する”っていうところから始まるから「そこは、もうちょっと何かないのか?」って(笑)。逹瑯:逆に、これだけ流行って(作品数が)増えてくると、“漫画家さんは本当に描きたくて描いているのかな?”って感じになってきますよね(笑)。桜井:それはわかる! これだけ同じモノが多いと、なんか90年代後期のヴィジュアル系の時代をみてるみたいでさ。逹瑯:新人の漫画家さんで女の子を描くのがうまい子だと、「エロ系を描きませんか?」って言われるみたいに、今流行っているものに誘導されて描いてるとしたら“かわいそうだな”と思いながら……でも面白いからね。◎8月15日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、D'ERLANGERからkyoさん(Vo)をお迎えします! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack