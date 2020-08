鈴村健一「これは、泣くな！」 “大人も泣ける”映画「STAND BY ME ドラえもん 2」に期待

声優としても活躍中の鈴村健一(月~木曜)と俳優の山崎樹範(金曜)、フリーアナウンサーのハードキャッスル エリザベスがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。この記事では、8月3日(月)~8月7日(金)の放送から、ニュースを象徴する1つの数字にスポットを当てるコーナー「SUZUKI TODAY’S KEY NUMBER」で取り上げたトピックを紹介します。2014年に公開され、“大人も泣けるストーリー”が話題となった映画「STAND BY ME ドラえもん」。このたび、その続編となる「STAND BY ME ドラえもん 2」の場面カット6枚が解禁になりました。今回解禁となったのは、大人になったのび太としずかちゃんが結婚式で手を取り合っている姿や、のび太が生まれたとき、おばあちゃんに泣きながら抱きつくのび太などの感動シーンの数々。鈴村が過去に読んだのび太とおばあちゃんとのエピソードの一部分を紹介しつつ、「これは、泣くな!」と今作に期待を寄せます。エリザベスは「いまの話だけで泣けます」と感動しきりの様子で、「おばあちゃんとのエピソードもあって、自分が生まれたときのエピソードもあって、しずかちゃんと結婚するときのエピソードもあるの? 観に行きたい……」と目を潤ませていました。福島県福島市平石地区にある、通称“へたれガンダム”と呼ばれる「機動戦士ガンダム像」。 手に持っていたビームライフルが盗まれて以降、1ヵ月半で6つの武器が続々と寄贈されています。鈴村は「『ガンダム』っていまでこそすごいコンテンツですけど、始まった当時って視聴率が悪くて打ち切りになっているんですよ。リアルなミリタリー色を出そうとしていたのに、おもちゃが売れなかったら、もっとおもちゃを売るためにと、テコ入れでいろいろな武器を持たされるようになったんです。そういう歴史を考えると、いまこうやっていろいろな武器が置かれているのって、逆に感慨深い」と話していました。国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」に聞いた「アニメ映画 期待度ランキング」。第1位に輝いたのは、ディズニー&ピクサーの最新作「2分の1の魔法」でした。本作は、“内気”な少年・イアンと“陽気”な兄・バーリーの冒険と絆を描いた物語。新型コロナウイルスの影響で公開延期となっていましたが、8月21日(金)にいよいよ公開となります。およそ5ヵ月の延期を経た公開決定に、鈴村は「やっとですね。公開を待っていたという人もたくさんいるでしょうね」と安堵のコメント。8月4日(火)、5日(水)の両日、将棋の第61期王位戦7番勝負の第3局がおこなわれ、 最年少タイトルホルダーの藤井聡太棋聖が、木村一基王位を破り、史上最年少での2冠達成まで、あと1勝となりました。あと1勝すると、2冠達成の史上最年少記録を塗り替えるとともに、史上最年少での八段昇段記録も樹立するとあって、鈴村は「8月19日(水)と20日(木)の対局、食事(勝負メシ)やおやつタイムがどうなるのかも楽しみにしながら、みんなで応援しましょう」と関心を寄せていました。“アジカン”ことASIAN KUNG-FU GENERATION、ELLEGARDEN、STRAIGHTENERにより、およそ15年のときを経て開催された対バンツアー「NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019」のライブBlu-ray&DVDが、8月5日(水)にリリースされました。ASIAN KUNG-FU GENERATIONが大好きという山崎は、「デビューした頃からずっと聴いていました。私が初めてラジオのレギュラーをやらせていただいたのが、TOKYO FMの『SCHOOL OF LOCK!』という番組で、最初の頃は毎日、家で『電波塔』という曲を聴いてからTOKYO FMに向かうという日々を過ごしておりました」と懐かしんでいました。<番組概要>番組名:ONE MORNING放送日時:毎週月~金曜6:00~9:00パーソナリティ:鈴村健一(月~木曜)、山崎樹範(金曜)、ハードキャッスル エリザベス番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/one/