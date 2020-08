村上春樹「ソウル・ミュージック界の志村けんさんみたいですね」と語るアーティストは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。8月15日(土)の放送は、夏休み特別編「村上RADIOサマースペシャル~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます」と題して、新旧を問わず村上さんお気に入りの“夏になると聴きたくなる曲”から、近年リリースされたオススメ曲まで“夏を感じられる曲”をお届けしました。さらに、リスナーから届いたお悩みや質問に答えていきました。本記事では、前半6曲についてお話しされた概要を紹介します。村上春樹です。村上RADIO、今日は久しぶりにTOKYO FMのスタジオからお送りしています。家で1人でやっているのも、それなりにのんびりとして楽しかったのですが、やっぱりスタジオの雰囲気っていいですよね。いつもは日曜日の夜7時からお送りしてるんですけど、今日は夏の特別枠ということで、この時間になりました。今日は僕の好きな音楽をかけて、その合間にみなさんからのお便りに積極的にお答えします。“マイ・フェイバリットソングズ+リスナーメッセージ” 、楽しんでください。自分の家で録音していると、ときどき外から犬の吠える声が入ってきたりして、録り直しになります。コロナ自粛生活のあいだは、犬に散歩をさせる人が多かったみたいですね。みんな運動不足で、犬の散歩でもするか……みたいなことになったんでしょうね。おかげで犬たちはみんな喜んでいました。まあ、物事にはいろんな側面があります。ラナ・デル・レイ。1985年ニューヨーク生まれのシンガーソングライターで、ファッション・モデルでもあります。この「Doin' Time」を収めたアルバム『Norman Fucking Rockwell!(ノーマン・ファッキング・ロックウェル)』は去年の夏に発売されました。かなり挑発的なタイトルですね。でも中身は素敵ですよ。ビリー・ポールの歌で1972年にヒットした「Me And Mrs. Jones」を、英国人の歌手サラ・ジェーン・モリスがボサノヴァのリズムに乗せて歌います。これ、なかなかいいんです。切実な不倫の歌です。2人は6時半にいつものカフェで待ち合わせます。ミセス・ジョーンズは、きっと素敵な人妻なんでしょうね。どんな人か僕は知りませんけど。このビリー・ポールのオリジナルは、新宿のレコード屋でバイトしているときに、いっぱい売りました。死ぬほど聴いた(笑)。上野の中古レコード店でバイトをしていたこともあって、そこは上野駅だから東北本線で来るおじさんとかが「三波春夫のいいレコードはあるか」なんて聞いてきたりしたけど、僕も三波春夫に詳しくなって、「これとかいかがですか?」なんて答えたり、「岡晴夫はどうですか?」とか。一応僕はジャズ担当だったんだけど。オーティス・レディングは短い生涯の間に、たくさんの素晴らしい録音を残していますが、僕はなぜかこの「ハックルバック」という曲が大好きです。聴いていると思わず身体が動き出してしまいます。オーティス、かっこいいですよね。彼は、あるソウル・シンガーの運転手兼付き人みたいなことをしていたんですけど、Booker T. & the M.G.'s(ブッカー・T&ザ・MG's)のギタリスト、スティーブ・クロッパーに頼み込んで、自分の歌を聴いてもらい、「おお、けっこういいじゃん」みたいなことで歌手としてデビューしました。付き人からスターに……なんかソウル・ミュージック界の志村けんさんみたいですね。次は、ナット・キング・コールの歌でヒットした「Walking My Baby Back Home(僕のベイビーをうちまで送っていく)」をスウェーデン出身のオペラ歌手、アンネ・ゾフィー・フォン・オッターが、ジャズピアニストのブラッド・メルドーの伴奏で、スウェーデン語で歌います。なかなかユニークな組み合わせですよね。アンネ・ゾフィーは僕の好きな歌手です。クールな情熱っていうか、オペラ界のシェリル・クロウみたいなタイプの人です。ここではクラシック音楽を歌うときとは違う素顔のようなものがほの見えて、なかなか素敵です。ディック・デイルの名曲「ミザルー」を元ネタに、ブラック・アイド・ピーズ(Black Eyed Peas)が軽快にヒップホップしています。曲名は「Pump It」。これ、何度聴いてもかっこいいですね。ウィリアムさん、というかwill.i.amさんのセンスが冴えています。「センツァ・フィーネ(終わりなき恋)」。前回のオールディーズ特集でも、Tボーンズの演奏でかけたんですが、今日もまたかけます。歌っているのはボズ・スキャッグズ。Tボーンズのときは「『飛べ!フェニックス』のテーマ」というタイトルでしたが、今回はちゃんと「センツァ・フィーネ」という正式タイトルになっています。大人の音楽です。渋いです。<番組概要>番組名:村上RADIOサマースペシャル~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:8月15日(土)16:00~16:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/