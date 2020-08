毎週月曜深夜に放送されているTBS系「週刊EXILE」の番組ナビゲーターが、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEに決定した。

「週刊EXILE」は今年放送10周年を迎えたLDHアーティストに特化した音楽情報番組。アーティストの活動に密着した映像やライブの舞台裏など、ファンにはたまらない貴重な映像の数々を放送してきた。番組開始当初はEXILEの松本利夫、MAKIDAI、USAらがMCとして番組をナビゲートしていたが、現在はナレーターの多比良健がナレーションを務めている。

放送10周年を記念した特別企画として、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZというJr.EXILEと呼ばれる次世代のEXILE TRIBEアーティストがナビゲーターに就任。8月17日(月)深夜25:28~25:58の放送ではGENERATIONSの白濱亜嵐、THE RAMPAGEの陣、FANTASTICSの中島颯太、BALLISTIK BOYZの砂田将宏の4名が登場し、ナビゲーターに就任した経緯や意気込み、番組でやってみたい企画などを語り合う。

2020年8月17日(月)25:28~25:58

※USAの「U」はウムラウト付きが正式表記。