新曲『I will...』は慈愛がテーマです！　藍井エイルインタビュー

8月12日(水)に発売される、藍井エイルの新曲『I will…』が、TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』セカンドクールのエンディングテーマとなった。作詞もエイルさんが担当した自信作、ということで、エイルさんのインタビューをお届けします!





作詞は難しかったです





――新曲『I will...』が、『SAO アリシゼーション』のEDテーマということで、率直なご感想をお願いします。



藍井 『SAO アリシゼーション』の一番最初のED(1stクールのEDテーマ『アイリス』)も歌わせていただいていたので、こうしてまた『アリシゼーション』シリーズ、最終章のEDを歌わせていただけるのは、すごく自分にとって本当にうれしいことでしたし、すごく大きなことでした。



――今回は作詞をされていますね。



藍井 台本を先に読ませていただいてから書きました。



――作詞はどのように進めていくのでしょうか。



藍井 いつもそうなんですが、テーマを先に決めます。今回、テーマはわりと早く決まりました。大事な人に寄り添い、共に歩んでいくこと、支えていくこと。「慈愛」という言葉が近いですね。メロディを聴きながらいざ歌詞を書こうと思ったときに、メロディに言葉をはめるには、必ず文字制限が出てくるわけで、制限がある中で書くのはいつも通りなんですが、今回は特に難しく感じてしまって、書き始めるのに時間がかかっちゃいました。



――難しかったというのは、どのようなことでしょうか。



藍井 自分が書きたいと思っているワードと、メロディの数が合わない状態が何度も起きて。そこがすごく難しかったんです。さらに2番になるとメロディ自体も変わっていて、そこでまた合わせないといけないのも、難しかったですね。



――書きたかったワードというのは、どのようなことでしょうか。



藍井 アニメの世界観に当てはめると、ユージからキリトへ向けての言葉というのをイメージしていました。そことリンクさせるには、文字とメロディがどうやったら合うかなっていうのを、何度も言葉を言い換えて置き換えてっていう作業でした。



――作詞されるときは「やるぞ!」と机に向かうタイプですか。 それとも何かをやりながらとか。



藍井 やりながらっていうのが全くできないんです。だからテレビも何もかも消して、ソファの上で縮こまりながらずっと書いています。



――曲を聴くと、サビでドラムの手数が多くなりパンチがありますね。曲を初めて聴いた時の印象はいかがでしたか。



藍井 デモの段階では、もう少しドラムも簡易的だったんです。だからこんなにドラマチックな展開になってなかったんですが、一番最初に聴いたときから、「難しそうな曲だな」と思っていました。「サビはファルセットだったらきれいに歌えるな」と考えていたのですが、いざレコーディングしてみるとアレンジが壮大な雰囲気になっていて、「2番のサビはファルセットだと弱すぎる」ということに気づいてしまい、ファルセットからミックスに戻すっていう、めちゃくちゃ高難易度なことをやり、すごく難しい曲になってしまいました。



――エイルさんの意見で曲が変わったりなどあったりするんですか。



藍井 メロディが変わることはないんですが、強いて言うなら一番最後、シャウトっぽく「ア〜アアア〜」って入ってるんですが、あそこは私が間違えて歌ったのに、そのまま採用されました。



――間違えてというのは。



藍井 デモの段階ではあの部分はなかったんです。作曲・編曲のSakuさんのディレクションで、ここに何か「アア〜」みたいな感じを入れてほしいって言われて、私、聞き違えてFシャープくらいの高い音を出してしまって歌っちゃったんです。でも「これエモーショナルでいいね」ということになって。これはある意味、私が間違ったせいで、今のメロディが作られたっていう感じですね。



――そんなこともあるんですね。1番と2番でメロディが違う部分もあり、歌唱も難しいと思います。



藍井 1番と2番は別の曲だと考えてやっていましたね。2番のBメロからは特にですね。なんか映画のような曲だなって思いました。



――歌唱のポイントは。



藍井 やっぱり、2番サビのファルセットからチェスト、ミックスに戻すっていうところは結構苦労しましたね。今も苦労しています。まだ生まれたての曲なので、もっと馴染ませていかなきゃなって思います。



――ファンの方がカラオケで歌うときに何かアドバイスはありますか。



藍井 男性だったら、たぶんそんなに難しくないと思います。女性だったらかなり辛いと思うので、きっとファルセットで歌ったらきれいに歌えるんじゃないかな。高い所だけファルセットを使ったほうが喉も壊さずに歌えるんじゃないかなって思います。







声を聞いてもらえたらうれしいです





――カップリングの『アンリアル トリップ』は『I will...』とは全然雰囲気が違う楽曲ですね。こちらの曲の印象はいかがですか。



藍井 この曲はマウスコンピューターさんというパソコンメーカーとのコラボレーションでできあがっている曲です。共作をしてほしいということで、誰と共作するか考えていたんですが、どうせなら今まで藍井エイルが歌ったことがないような曲ができたら面白いんじゃないかなって思っていて、水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミさんにお願いしました。

当初はケンモチさんと曲について話したり、ケンモチさんがリストアップしてくださった曲をいろいろ聴きながら、「こういうサウンドいいですね」ってディスカッションしていて、そのときにケンモチさんのもつ詞の世界観がすごく独特で面白いものだったので、ケンモチさんに歌詞をお願いしました。テーマはこちらで考えさせてもらっていたんですよ。最初は「誰もが通る道、共感してもらえるもの」と考えて、「思春期」をテーマに書いてもらおうと思っていたんです。

その後自粛期間に入ってしまって、作業がほぼストップの状況になってしまったんです。そこから「どうお過ごしですか?」とか、「自分はヨガやってます」とか連絡を取り合っている中で、「こういう時期だからこそ、楽しいこと、自分が今できることをやっちゃうおう、前向きに生きていこう! ということをテーマに歌詞を書いていただくことはできますか」とお願いをしたところ、『アンリアル トリップ』ができたんです。

”脳内旅行” という歌詞が出てくるんですが、リアルで旅行はできないけど、脳内、リアルじゃないところでトリップ(旅行)ができる、という夢のある楽曲という意味で、『アンリアル トリップ』というタイトルを2人で付けさせていただきました。



――とてもオシャレな雰囲気の楽曲ですね。



藍井 そうですね、ダンスミュージックで。



――レコーディングはいかがでしたか。



藍井 レコーディングは結構悩みました。自粛期間中にデモを制作することになっていて、まずは自分の家でレコーディングをしたんです。そのときは、音楽的にもちょっと平坦な歌い方をしたほうがいいのかなと思い、あえてそう歌ったんですが、何か腑に落ちない感覚があったんです。もっといい歌い方があるんじゃないかといろいろ考えて、機械っぽい歌い方と、人間らしい、ちょっとエモーショナルまでいかないですが、人間味がある歌い方を用意していたんです。

自粛期間が終わって、やっと本番のレコーディングに入り、用意していた2種類の歌い方、両方録ってもらいました。録り終えて聞いていたら、ケンモチさんがいらっしゃったので「どちらの歌い方が好きですか? もしくは何か違う歌い方の提案はありますか?」って、自粛期間を経てのレコーディングだったので、私もすごくテンションがあがってしまって前のめりに聞いちゃったんですが、ケンモチさんは「人間味ある歌い方がいい」って言われたので、『アンリアル トリップ』は人間らしい感じの歌い方を目指して歌いました。メロディが高音低音と波がある曲ではないので抑揚の付け方は難しかったんですが、デモで結構歌いこんだので、歌い方が決まると、わりとスムーズに録ることができました。



――聞き所は人間味のある歌い方でしょうか。



藍井 聞き所で言うと、ケンモチさんもこだわってくれたんですが、私の声がすごく聴こえてくるような構成にしてくださったんです。声をよく聴いていただけると、ケンモチさん的にも私的にもうれしいなと思っていますね。



――もう1曲、『MY JUDGEMENT』ですが、これはまたロックな感じですね。



藍井 そうですね。作詞・作曲の新井(弘毅)さんはエイルのバックでギターを弾いてくれている方なので、エイルをわかってくれて書いてくれてるんだなって感じます。すごく格好いい楽曲になっています。



――ライブで盛り上がるときにかかると加速度がつくんじゃないかなっていう。



藍井 そうですね。ライブのときにこれやりたいなっていう話をしながらレコーディングしていました。頭からサビ頭が終わったときに「JUDGEMENT」って言うんですが、それをみんなで言えたら最高に楽しいだろうねって。



――確かに一体感が出ていいかもしれませんね。



藍井 それを想像しながらだったのに、ライブが中止になってしまったので。すごく残念です。



――ライブができるようになった暁には。



藍井 やりたいなと思っています。



――こちらの楽曲で制作段階での苦労はありましたか。



藍井 新井さんにディレクションしていただいたんですが、自由に歌わせていただいたんです。その私が自由に歌ったものと、新井さんの中での私が合致していたことが多かったんだと思います。「ああしてみたら、こうしてみたら」っていうよりは「いいね、その感じで」っていう感じのディレクションでスムーズに進みました。

「間奏の部分で、悲鳴とかハァハァ入れたいんだよね」って言われたんです。なにそれ楽しそう! って。そういうの大好きなのでウキウキ気分でやったんですが、ハァハァするのを何テイクか録っていたら酸欠を起こしてしまって、倒れそうになってしまいました。初めてレコーディングで倒れそうになりました。



――エイルさんをよくご存知な新井さんの楽曲だったことと、新井さんの狙いが合致したんですね。



藍井 そうですね、きっと。新井さんの狙い通りに私が入っていったっていう感じだと思います。新井さん自身も、「きっとファンの人が喜ぶと思う」という、新井さんがファンのことを考えた楽曲でもあるので、すごく私のファンの方に対しても愛があるなと感じてうれしくなりましたね。



――この曲の聞き所は。



藍井 まず、かなり自由に歌っているんですが、3曲の中で一番荒々しく藍井エイルらしく歌っているので、聴いてくださる方は「藍井エイルっぽい歌い方だな」ってわかってくださるのかなと思います。後は間奏でびっくりされると思うんですが、私が気分を害したとか病んだとかそういうわけじゃないので、安心して聴いてほしいなって思います。



――酸欠にはなりそうになったと(笑)。



藍井 そうですね(笑)。「生ぬるいところにずっと居続けてはいけないんじゃない」っていう「葛藤」をテーマとしているので、その葛藤を荒々しさとつなげて歌っているので、そのへんはぜひ楽しんで聴いてもらいたいですね。

簡単なことで言うと、ダイエットと同じですよね。「こんな状態の自分でいていいのか?」って。「こんなに美味しいものをいっぱい食べて太ってきちゃったけどこれでいいのか? いや、よくない」みたいな。そういう意味でも『MY JUDGEMENT』だと思うので。いろいろな人達の心に刺さるんじゃないかなって思います。

あと、ジョギングしながら聴くとすごく相性がいいと思います。



――ペース上がりそうですね(笑)。



藍井 そう(笑)!







ファンの方に少しでも歌を届けたい!





――この3曲が収録され、ひとつのCDとしてリリースされますが、セールスポイントをお願いします。



藍井 とにかく今回はバリエーションを考えて選曲させてもらっています。本当にバリエーション豊かな3曲が揃ったんじゃないかなと思っているのと、あと歌詞もひとつもかぶりのない歌詞になっているので、私とケンモチさんと新井さんそれぞれの世界観も楽しんでもらえたらいいなと思っています。

MVも『I will...』の歌詞のテーマをそのままMVに詰めたので、初めてあんなにメイク濃くしたなって思いますし、髪の毛も耳を出したりしたことってあまりなかったのですが、そういったメイクとか見栄えで撮りました。大切な人に寄り添ったりつながっているっていうことをテーマに大きく反映させて撮影したので、MVもぜひたくさん見てほしいなと思っております。



――藍井エイルさんのアーティスト、ボーカリストとして影響を受けた方はいらっしゃいますか。



藍井 Do As Infinityの伴都美子さんに影響を受けていますね。ボーイッシュな歌声にすごく憧れがあって、その影響を受けて自分の歌もちょっとボーイッシュなのかなって思います。おこがましいですが勝手に思っています。



――なるほどって思えるところがありますね。



藍井 ありがとうございます。本当に大好きで、アニサマで一度お会いしたことがあって、ご挨拶させていただいたときに緊張しすぎて死ぬかと思いました。お美しすぎて。



――自分の思いは伝えられましたか。



藍井 全然伝えられなかったです。でも本当に大好きですっていうことだけは伝えることが出来たと思います。



――歌い方なども影響を受けていますか。



藍井 影響を受けてると思います。『翼』のカップリングでは『深い森』をカバーさせてもらっています。



――今後挑戦してみたいこと、歌ってみたい歌など、藍井エイルの野望を教えてください。



藍井 野望とまではいかないんですけれど、コロナの影響で、なかなか大勢で人に会うことができなかったり、ライブが中止になってしまったりする状況ではあります。今回もライブが中止になってしまってショックを受けているファンの皆さんもたくさんいらっしゃって。そういう人たちの居場所を少しでも作ることが自分でできたらなと思っているので、今後皆さんが楽しんでもらえるようなことを展開していきたいなと思います。あと自粛期間中にいろいろとカバー曲を歌わせていただいたりしたんですよ。「藍井エイルの子守唄」というテーマで歌わせていただいていたんですけれど、子守唄のように優しく歌うということを心がけてカバーさせていただいていたんですが、それもまた今後は自粛期間とか関係なく、ファンの方に少しでも歌を届けることができたらなと思っています。



――カバーの選曲はご自身でされたんですか。



藍井 そうです。レコーディングも自分の家で録っていたんです。パソコンをカチカチさわってマイクのところに行って、一人でやっていました。



――自粛期間でそういうスキルが上達したんじゃないですか。



藍井 自分一人でレコーディングができるようになったくらいで、まだうまく触れないです(笑)。



――ファンの方に楽曲のオススメポイントを含めてメッセージをお願いします。



藍井 『I will...』にはタイトルに希望を込めているので、今はライブで会うことができずツアーも回れずで、本当に悔しい気持ちでいっぱいですし、申し訳ない気持ちでいっぱいでもあるんですけれど、どんなに離れていても、歌詞の通り変わることなく、心はずっとつながっていると思っているので、いつか会える日を楽しみにしていてほしいなと思っています。

あと、毎週一緒に『SAO』を見ましょう!





■プロフィール

藍井エイル(あおいえいる)/11月30日生まれ。北海道札幌市出身。AB型。2011年10月、シングル『MEMORIA』でメジャーデビュー。自身のFACEBOOKページには世界中から約50万のいいね!が寄せられるなど海外からの支持も大きい。シングル13枚、オリジナル・アルバム3枚を経て、2016年10月にベスト・アルバム『BEST -E-』『BEST -A-』を同時リリース。2018年6月22日に14thシングル『流星/約束』をリリース。8月16日(木)、復帰後初となるワンマンライブを日本武道館で開催。2020年8月12日(水)最新シングル『I will...』(TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』2ndクールエンディングテーマ)をリリース。

【Official Web Site】 http://www.aoieir.com/