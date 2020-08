糸川耀士郎主演　舞台『富豪刑事』全キャスト発表＆CM解禁！

TVアニメのシリーズ構成を手掛ける岸本卓と、数々の舞台でヒット作を生み出してきた演出家・西田大輔による豪華タッグや、再現度の高いティザービジュアルが話題となった『富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE』の続報として、全キャストが発表&CMが解禁された。



筒井康隆作・伝説のミリオンセラー『富豪刑事』(新潮文庫刊)と、その設定を現代に移し替え、大胆にリブートしたTVアニメ『富豪刑事 Balance:UNLIMITED』。『富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE』はこれらを原作とし、TVアニメのシリーズ構成を手掛ける岸本卓と、数々の舞台でヒット作を生み出してきた演出家・西田大輔による豪華タッグや、再現度の高いティザービジュアルが話題となっている。



舞台オリジナルキャラクターとして、室井敏役に劇団番町ボーイズ☆メンバーで、舞台を中心に活躍する堂本翔平、坂守信雄役には西田大輔作品に数多く出演し、舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺や舞台『おそ松さん』シリーズなどの舞台公演に加え、TVドラマ『相棒 season14』、TVドラマ『特捜9』など数多くのドラマにも 出演するなど、幅広く活躍する人気実力派俳優・窪寺昭を起用。



また、神戸大助と加藤春が所属する「現代犯罪対策本部準備室」、通称「現対本部」より部下を見守る良き上司・清水幸宏役に、長きにわたり舞台界で活躍し、確かな存在感と実力を兼ね備えた俳優・すわいつ郎、競馬や競艇などをこよなく愛するギャンブラー・湯本鉄平役には、俳優としての仕事に加えてその長身と甘いマスクを活かしモデルとしても活躍する真壁勇樹を起用する。

「現対本部」の紅一点・佐伯まほろ役には、元「アイドリング!!!」メンバーで、卒業後は舞台や映像作品を中心に活動する森田涼花を迎え、錚々たる役者陣が舞台を彩る。



さらに『富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE』のCMが8月13日(木)より解禁! 糸川耀士郎扮する神戸大助と菊池修司扮する加藤春が、事件に立ち向かっていく凛々しい表情は、舞台への期待を高める仕上がりとなっている。



『富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE』の公演日程は2020年10月2日(金)〜11日(日)。チケットは8月15日(土)よりプレオーダー受付開始、9月19日(土)より一般販売開始となる。



(C)筒井康隆・新潮社/伊藤智彦・神戸財閥 (C)神戸財閥ステージプロジェクト