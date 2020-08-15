中澤佑二と名波浩と巻誠一郎が、8月16日に放送される『有吉ぃぃeeeee！そうだ！今からお前んチでゲームしない？』（テレビ東京系、毎週日曜22:00～）に出演し、番組MCの有吉弘行をはじめ、タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）らとゲームを楽しむ。



同番組は、世界中が熱狂する「eスポーツ（e-Sports）」にスポットを当て、芸能界きってのゲーマー・有吉が、芸人やアイドルから、芸能界の重鎮まで“ゲーム好き”そうな芸能人の家へ行き、本気でゲームをするという企画だが、この日はスタジオやリモート中継でゲームを楽しむ。



今回は、新生有吉ジャパンが再び始動し、サッカーゲーム「FIFA20」をプレイ。「元代表鉄壁DF中澤」「ジーコジャパンの秘密兵器！FW巻」「魅惑の背番号10番レフティ名波」という3人のレジェンドを加えた最強メンバーが集結。また、中澤、名波、巻のほかにも矢作兼（おぎやはぎ）、尾形貴弘（パンサー）、堀田茜、長谷川雅紀（錦鯉）らがゲスト出演する。スーパーゴールを決めるのは誰だ!?



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