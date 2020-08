ホテル雅叙園東京で感じる秋の実り「秋の果実アフタヌーンティー」など

90年以上の伝統を受け継ぎ、2500点もの日本画や美術工芸品に彩られた唯一無二のミュージアムホテルである、ホテル雅叙園東京では、9月1日(火)から9月30日(水)までと、11月1日(日)から11月20日(金)までの期間限定で「秋の果実アフタヌーンティー」、「秋のシーズナルカクテル」を、いずれもNew American Grill ”KANADE TERRACE”にて販売する。



New American Grill ”KANADE TERRACE”では、季節の食材を活かしたアフタヌーンティーやカクテルを販売し、好評となっている。今秋のアフタヌーンティーでは、巨峰とシャンパンのジュレや早生柿のタタン、くるみと和栗のモンブランやさつま芋のクリームスープなど、秋を代表する食材をふんだんに使用したスイーツとセイボリーをお楽しみいただける。







また、カクテルには、辛口の日本酒と秋のフルーツの甘みが絶妙なバランスの「日本酒のサングリア」、マロンやコーヒーのリキュールにシナモンをプラスしたクリーミーな大人のカクテル「マロン・クレオパトラ」の2種類をご用意。New American Grill ”KANADE TERRACE”で実りの秋をご堪能いただきたい。









「秋の果実アフタヌーンティー」概要

【提供期間】 2020年9月1日(火)~9月30日(水)、11月1日(日)~11月20日(金)

【提供場所】 New American Grill ”KANADE TERRACE” (ホテル雅叙園東京1階)

【提供時間】 平日 14:30~17:30(L.O.)/土日祝 15:00~17:30(L.O.)

【料金】 お一人様 3,800円 (税・サ別) / シャンパーニュ付 お一人様 5,300円(税・サ別)

【予約・問い合わせ】 050-3188-7570 (レストラン総合案内 10:00-19:00)】

※ 提供時間が変更となる場合がございます。





「秋のシーズナルカクテル」概要

【提供期間】 2020年9月1日(火)~9月30日(水)、11月1日(日)~11月20日(金)

【提供場所】 New American Grill ”KANADE TERRACE” (ホテル雅叙園東京1階)

【提供時間】 11:00 – 23:00 (L.O)

【料金】 各1,500円 (税・サ別)

【予約・問い合わせ】 050-3188-7570 (レストラン総合案内 10:00-19:00)】

※ 提供時間が変更となる場合がございます。