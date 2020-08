スマートフォン向けアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、メモリアイベント「秘湯で深まる関係」が開催中。

●メモリアイベント「秘湯で深まる関係」

定期報告のため並行世界にやって来たクリス。フィーネの動向が気になり、南米へ――ッ! フィーネは現地で何かを探していた様子。クリスは複雑な想いを抱えながら、その行方を追う。ゲリラが潜む深い森の中……、不意にクリスは、正体不明の何者かによって襲撃を受けるッ! 月明かりに照らされ浮かび上がった襲撃者の正体はッ!? 果たしてフィーネが探していたものとは……ッ!?

メモリアイベント「秘湯で深まる関係」では、開催期間内にイベントクエストが開放される。イベントクエストではアイテム「温泉セット」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、各種強化素材などと交換することができる。開催期間は8月31日16:59まで。

また、イベント開催期間中、メモリアイベント「秘湯で深まる関係」キャンペーンを開催。当キャンペーンでは、イベント開催を記念したミッションが登場し、ミッションをクリアすることで、ストーリー付き★4メモリアカード「秘湯で深まる関係」が獲得できる。

なお、開催期間中、メモリアイベント「秘湯で深まる関係」ログインボーナスを開催。期間中にログインした日数に応じて、最大で歌唱石が50個プレゼントされる。さらに、「ネフシュタンギア」をまとった雪音クリス、「ネフシュタンの鎧[typeⅡ]」をまとったフィーネの新★5シンフォギアカードが登場する「メモリアイベント連動ガチャ」が配信中。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.