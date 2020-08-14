浜弓場双原作によるTVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」のPV第2弾が解禁された。
PVの公開に併せて、メインテーマの情報も明らかになった。オープニングテーマは「キボウだらけのEVERYDAY」、エンディングテーマは「ワンダー！」のタイトルで、どちらもフルーツタルトが歌唱を担当。PVでは両楽曲を聴くことができる。この2曲を収録したCDは10月28日にリリース。ジャケットに使用される描き下ろしイラストもお目見えした。
新型コロナウイルスの影響を受けて、放送時期が予定されていた7月から10月に延期された「おちこぼれフルーツタルト」。10月12日よりAT-X、TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、BS日テレで順次放送スタートする。
TVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」
放送情報
AT-X：2020年10月12日（月）より毎週月曜21:30～ ※リピート放送は毎週の水曜13:30～、金曜29:30～、日曜22:30～
TOKYO MX：2020年10月12日（月）より毎週月曜22:30～
KBS京都：2020年10月13日（火）より毎週火曜25:00～
サンテレビ：2020年10月12日（月）より毎週月曜23:30～
BS日テレ：2020年10月14日（水）より毎週水曜24:00～
スタッフ
原作：浜弓場双（まんがタイムきららキャラット／芳文社）
監督：川口敬一郎
シリーズ構成：川口敬一郎、高橋龍也
キャラクターデザイン：木野下澄江
音楽：高田龍一、MONACA
アニメーション制作：feel.
製作：おちこぼれフルーツタルト製作委員会
キャスト
桜衣乃：新田ひより
関野ロコ：久保田梨沙
貫井はゆ：白石晴香
前原仁菜：近藤玲奈
緑へも：守屋亨香
梶野穂歩：日笠陽子
本町利音：巽悠衣子
関野チコ：佐倉薫
中町ぬあ：篠原侑
中町るあ：田中貴子
東リリ：前田玲奈
※高橋龍也の高ははしご高が正式表記。
(c)浜弓場 双・芳文社／おちこぼれフルーツタルト製作委員会