浜弓場双原作によるTVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」のPV第2弾が解禁された。

PVの公開に併せて、メインテーマの情報も明らかになった。オープニングテーマは「キボウだらけのEVERYDAY」、エンディングテーマは「ワンダー！」のタイトルで、どちらもフルーツタルトが歌唱を担当。PVでは両楽曲を聴くことができる。この2曲を収録したCDは10月28日にリリース。ジャケットに使用される描き下ろしイラストもお目見えした。

新型コロナウイルスの影響を受けて、放送時期が予定されていた7月から10月に延期された「おちこぼれフルーツタルト」。10月12日よりAT-X、TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、BS日テレで順次放送スタートする。

TVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」

放送情報

AT-X：2020年10月12日（月）より毎週月曜21:30～ ※リピート放送は毎週の水曜13:30～、金曜29:30～、日曜22:30～

TOKYO MX：2020年10月12日（月）より毎週月曜22:30～

KBS京都：2020年10月13日（火）より毎週火曜25:00～

サンテレビ：2020年10月12日（月）より毎週月曜23:30～

BS日テレ：2020年10月14日（水）より毎週水曜24:00～

スタッフ

原作：浜弓場双（まんがタイムきららキャラット／芳文社）

監督：川口敬一郎

シリーズ構成：川口敬一郎、高橋龍也

キャラクターデザイン：木野下澄江

音楽：高田龍一、MONACA

アニメーション制作：feel.

製作：おちこぼれフルーツタルト製作委員会

キャスト

桜衣乃：新田ひより

関野ロコ：久保田梨沙

貫井はゆ：白石晴香

前原仁菜：近藤玲奈

緑へも：守屋亨香

梶野穂歩：日笠陽子

本町利音：巽悠衣子

関野チコ：佐倉薫

中町ぬあ：篠原侑

中町るあ：田中貴子

東リリ：前田玲奈

※高橋龍也の高ははしご高が正式表記。

(c)浜弓場 双・芳文社／おちこぼれフルーツタルト製作委員会