8月26日(水)にフジテレビ系で放送される音楽特番「2020FNS歌謡祭 夏」の出演アーティスト第2弾、および番組内の企画内容が発表された。

今回の発表では「FNS歌謡祭」初出演となる明日海りお、池田エライザ、m.c.A・T、木嶋真優、志尊淳、Disney 声の王子様 Voice Starsを含む11組の出演がアナウンスされた。m.c.A・Tはかつて長年にわたりプロデュースを務めたDA PUMPとのコラボレーションを披露し、池田エライザは互いに“親友”と公言する上白石萌音と共に絢香の「I believe」をテレビ初披露する。また絢香は三浦大知とのコラボ曲「ねがいぼし」をパフォーマンス。ナオト・インティライミとs**t kingzによる「未来へ」も披露される。

志尊淳は外出自粛期間中に制作したチャリティソング「きぼうのあしおと」をテレビ初披露するほか、城田優と共に8月21日公開の映画「2分の1の魔法」の日本版エンドソングであるスキマスイッチの「全力少年」を歌う。天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、橋本祥平、山谷祥生の7名によるDisney 声の王子様 Voice Starsはミュージカル映画「ハイスクール・ミュージカル」より「みんなスター!」を披露する。

このほか嵐は昨年12月に配信リリースした「A-RA-SHI:Reborn」を、人気アニメ「ONE PIECE」とのコラボレーションによるミュージックビデオの世界観を取り入れた演出と共にテレビ番組で初めてパフォーマンス。今年デビュー25周年を迎えるV6は、ファンへの感謝をスペシャルメドレーで届ける。

フジテレビ系「2020FNS歌謡祭 夏」

2020年8月26日(水)18:30~23:03

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

アーティスト:AI / 明日海りお / 絢香 / 嵐 / 池田エライザ / 瑛人 / AKB48 / m.c.A・T / Official髭男dism / 上白石萌音 / 木嶋真優 / 城南海 / 清塚信也 / 倖田來未 / さだまさし / 志尊淳 / s**t kingz / ジャニーズWEST / JUJU / 城田優 / 鈴木雅之 / 高橋真梨子 / DA PUMP / TUBE / Disney 声の王子様 Voice Stars(天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、橋本祥平、山谷祥生) / ナオト・インティライミ / 乃木坂46 / Perfume / V6 / Hey! Say! JUMP / 三浦大知 / 森高千里 / 森山直太朗 / LOVE PSYCHEDELICO / LiSA / Little Glee Monster / and more

※高橋真梨子の高ははしご高、天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。