アニメーションスタジオ・MAPPAが手がける新作オリジナルアニメのタイトルが、「体操ザムライ」であることが明らかに。併せてティザービジュアルとスタッフ・キャスト情報、PVが解禁された。

「体操ザムライ」は2002年の日本体操界を舞台に、コーチから引退を勧告された29歳の元日本代表選手が、さまざまな出会いを通じて運命を変えていく物語。10月10日にテレビ朝日系列全国24局ネットの深夜アニメ枠「NUMAnimation」でスタートするほか、ABEMAで地上波同時配信される。

監督を清水久敏、シリーズ構成を村越繁、キャラクターデザインを深川可純、音楽を横山克が担当。主人公の体操選手・荒垣城太郎役を浪川大輔、謎の少年・レオナルド役を小野賢章、城太郎の娘・荒垣玲役を本泉莉奈、城太郎のライバル・南野鉄男役を梶裕貴、城太郎のコーチ・天草紀之役を堀内賢雄が演じる。なおこれらの情報は本日8月13日に生配信されたABEMAオリジナルの番組「声優と夜あそび」にて発表され、同番組には浪川がMCとして、小野がゲストとして出演した。

清水監督らスタッフ陣と浪川からのコメントに加え、体操選手の内村航平からの応援コメントが到着。浪川は作品について「とても、いやとっても面白いです!」と話し、自身が演じる城太郎については「娘の玲に支えられながら体操に打ちこんでいます。性格は、まっすぐ、ピュア、天然」と表現している。また内村は「体操は見ているだけで惹き込まれる競技。これまで体操を題材にしたアニメはあまりなかったので、すごく良いことだなと思いました。東京オリンピックに向けて良い盛り上げ役になるんじゃないかな」と語った。

浪川大輔(荒垣城太郎役)コメント

この度、荒垣城太郎役を演じさせて頂きます浪川大輔です。

まず、この作品、とても、いやとっても面白いです!

収録してる最中も演者たちが「これはおもしろい!出来上がりを早くみたい!」と口々に語っているほどに。

城太郎というキャラクターは、娘の玲に支えられながら体操に打ちこんでいます。

性格は、まっすぐ、ピュア、天然。

出会うキャラクターたちもいい意味でぶっ飛んでいます!絡みも最高!

早速引退に追い込まれた城太郎、どうでるか!

そしてどうなるか!熱い展開に注目!

何卒!宜しくお願い致します!!

内村航平コメント

『体操ザムライ』が制作されると聞いて、これまで体操を題材にしたアニメはあまりなかったので、すごく良いことだなと思いました。東京オリンピックに向けて良い盛り上げ役になるんじゃないかな。



体操はオリンピックではとても盛り上がる競技だと思いますが、毎年試合をやっている中で、まだまだ注目される機会は少ないなと感じています。

僕は体操を普及させたいという目的でプロの選手になりましたが、簡単な事ではありません。

体操はルールも動きも分かりづらいですが、見ているだけで惹き込まれる競技だと思います。

まずは見てもらわないことには始まらないと思うので、アニメでも実際の試合でもいいので見て頂きたいですね。



今回アニメで「体操」をご覧になって、そのあと実際の試合を見に行きたいなと思ったら、是非、試合会場に足を運んで、体操の迫力や美しさを直に感じてみてください。

清水久敏(監督)コメント

never KNOWS best



誰もベストなんて知らない。

スマートに生きてられない。

もがき、あがき、何とか生きていく。



今、世界が大変です。

だからこそ、そこになにかを届けようと、僕達も頑張っています。

良いものを作ろうと、頑張っています。



面白くなると思います。たぶん。きっと。

村越繁(シリーズ構成)コメント

肉体を極限まで駆使し、超人的な動きを見せながらも美しさを追求する『体操競技』。

選手たちは、己の技を磨くと同時に、4年に1度のペースで改正されていくルールとも戦っています。

目まぐるしく変化する環境の中を進み続けること。今の私たちにとって、その厳しさは想像に難くありません。

この物語の人物たちも、体操競技という舞台で、またそれ以外で、様々な変化を前にしています。

そんな彼らがどのように躍動し、どのように着地するのか、どうか最後まで見届けてください。

深川可純(キャラクターデザイン)コメント

新たな作品に参加させて頂くと、自分の中の引き出しを新しく作る感覚になります。

オリジナルであればより一層、自分の乏しさとの戦いです。「体操ザムライ」といえばまずは筋肉です。

美しい肉体の魅力をどうすれば伝えられるだろうと悩みながら描きました。そして家族というテーマがあります。

みんなが知っているけど、それぞれ形が違うものです。

だからこそ難しいのですが、「体操ザムライ」だけの家族の形をキャラクターデザインで表現しました。

気に入って頂けると嬉しいです。

横山克(音楽)コメント

オリジナル脚本であり、清水さんのTVシリーズ初監督作品。ありったけの熱量を詰め込みました。

まるで90年代のような音楽が流れてきたり、勢いだけで作ったような音楽が流れてきたり、数々のオマージュも。やりたい放題!!

久々にこんな熱量を詰め込んだ作品を作りました。笑って、泣いて、ぜひ楽しんで下さい!

TVアニメ「体操ザムライ」

テレビ朝日系列全国24局ネット:2020年10月10日(土)より毎週土曜日25:30~

ABEMAで地上波同時配信

スタッフ

原作:スナックマリー

監督: 清水久敏

シリーズ構成:村越繁

キャラクターデザイン:深川可純

総作画監督:崔ふみひで

美術監督:甲斐政俊

色彩設計:佐々木梓

撮影監督:佐藤光洋

編集:柳圭介

音楽:横山克

制作:MAPPA

キャスト

荒垣城太郎:浪川大輔

レオナルド:小野賢章

荒垣玲:本泉莉奈

南野鉄男:梶裕貴

天草紀之:堀内賢雄

(c)「体操ザムライ」製作委員会