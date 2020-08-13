御握むすびのTL作品を原作としたショートアニメ「オオカミさんは食べられたい」のPVが公開された。

TOKYO MXで9月6日より放送される「オオカミさんは食べられたい」は、“僧侶枠”の愛称で親しまれるComicFestaアニメの最新作。生徒に人気の熱血体育教師・赤頭辰美と、赤頭に好意を寄せる女生徒・大神ひな子の物語だ。PVでは歴代ComicFestaアニメの主題歌を多数担当してきた葉月さきが歌う主題歌「恋のオオカミ」が初披露された。また映像とともに流れるナレーションを鈴城葉演じる赤頭、春乃いろは演じるひな子が務めている。

ComicFestaアニメのTL作品公式アカウント（@ComicFestaAnime）では、春乃の直筆サイン色紙が抽選で1人に当たるキャンペーンを実施中。欲しい人は8月18日15時までに同アカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートしよう。さらに19日からは鈴城のサイン色紙が当たるキャンペーンも展開される。

TVアニメ「オオカミさんは食べられたい」

放送情報

TOKYO MX：2020年9月6日（日）より毎週日曜25:00～

配信情報

ComicFestaアニメ：2020年9月6日（日）より毎週日曜24:00～

YouTube：2020年9月6日（日）より毎週日曜25:00～

ニコニコ動画：2020年9月6日（日）より毎週日曜25:00～

スタッフ

原作：御握むすび

監督：戸田和裕

キャラクターデザイン：三角慶

総作画監督・衣装デザイン：LAZZ

音響監督：ひらさわひさよし

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：ピークハント

製作：彗星社

キャスト

赤頭辰美：鈴城葉

大神ひな子：春乃いろは

小葉山令：星野カズマ

(c)御握むすび/Suiseisha Inc.