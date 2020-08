13日、JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージの組み合わせ抽選会が行われた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、例年と比べ大会方式を変更している今シーズンのルヴァン杯だが、昨日グループステージの日程を終了。各グループ1位の4チームと各グループ2位の中の成績上位1チームをあわせた5チーム、そしてアジアチャンピオンズリーグに参加している3チームの、合計8チームでプライムステージを戦う。なお、プライムステージは1試合制のトーナメント戦となる。

抽選会の模様はJリーグの公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、各クラブの選手がリモートで登場。そして抽選会を取り仕切ったJリーグの原博実副理事長からは、今シーズンの決勝戦は国立競技場で開催されることが発表された。

各選手が参加した抽選の結果、プライムステージの組み合わせは以下のように決まった。(左側がホームチームとなる)

北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス

セレッソ大阪 vs 柏レイソル

ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ

FC東京 vs 名古屋グランパス