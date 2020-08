初アイテム要チェック!!　『戦国BASARA』15周年記念・カフェコラボグッズ

2020年8月27日(木)~10月7日(水)の期間中、キュープラザ池袋内カプコンカフェ池袋店において『戦国BASARA 15周年』コラボレーションが開催される。それにともない、カフェコラボグッズが一斉公開に! 早速チェック!!



2020年7月21日(火)に第一作目の生誕から15年を迎えた『戦国BASARA』シリーズ。

今回その15周年を記念したカプコンカフェコラボでは、”お祝い” をテーマにしたアイテムが多数取り揃えられている。



それぞれの武将が1と5のハンドサインを決めているカフェメインビジュアルをあしらった「アクリルキーホルダー」は今回観賞用として楽しめるようにスタンド機能付き!

その他、過去カプコンカフェコラボ時に好評を博した、武将モチーフの水彩和柄デザインを使った「袱紗ポーチ」をはじめ、新たに16武将分の個性的な武器や衣装をモチーフにした「お祝い封筒」など、お祝いことにも使える雑貨アイテムが初登場となる。

また、お祝い封筒には ”水引風のアクリル” と ”モチーフチャーム” が付いており、アフターユースも可能だ。



お祝い封筒と同デザインをちりめん生地にプリントした「くるみボタンストラップ」もご用意されているので、推し武将モチーフをいつでもさりげなく気軽に身に着けることもできちゃうぞ。



さらにシリーズ初となる武将をイメージした香水も登場する。

各武将の個性を詰め込んだ、鮮やかな香りをぜひお手元にどうぞ!



「アクリルスタンドキーホルダー(トレーディング)」、「くるみボタンストラップ(トレーディング)」の2アイテムについては、8月29日(土) 0時より「カプコンネットキャッチャー カプとれ」にてプライズ景品としても展開する予定だ。

カプコンカフェ限定アイテムが全国どこからでも手に入れられるチャンス! この機会をお見逃しなく!



