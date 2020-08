メザせスターポケモン！ ツイン筐体『ポケモンメザスタ』登場！

タカラトミーグループの玩具メーカー・タカラトミーアーツは、ゲームメーカー・マーベラスとの共同事業として、『ポケットモンスター』の新しい業務用キッズアミューズメントマシン『ポケモンメザスタ』を、現在稼動中の『ポケモンガオーレ』 に次いで、2020年9月より導入・展開する。



『ポケモンメザスタ』は、ポケモンとバトルをして、ポケモンを捕まえ、筐体から配出される「タグ」を集める最新のアミューズメントマシン。現在好評稼動中の『ポケモンガオーレ』の特徴である超大型モニターはそのままに、ポケモンアーケードゲームでは 初となる ”協力バトル” ができる ”ツイン筐体” としてパワーアップ! 2人のプレイヤーがつながった隣同士の卓でプレイしていると、通常は2つに分かれている画面がつながり、「スペシャルタッグバトル」が発生する。

『ポケモンメザスタ』は、白熱の協力バトルを大迫力のワイド画面で楽しみながら、”自分でポケモンを捕まえる!” ことを体感できる、驚きと感動が詰まった新しいアミューズメントマシンだ。



『ポケモンメザスタ』は、3対3でポケモンバトルを行い、配出物である「タグ」を集めていくゲーム。100円(税込)を入れるとゲームが始まり、プレイヤーは手持ちポケモンの「タグ」を筐体上にあるレーンにセット(最大3枚)してバトルがスタートする。

攻撃させたい「タグ」を前にスライドし、筐体の左右にあるボタンをルーレットに合わせて押したり、連打をしたりして相手のポケモンとバトル! 連打のゲージがまんたんになるとボタンの周りが虹色に光るなど、視覚的にも没入感あるバトルが楽しめる。



3匹いる相手のポケモンの「ゲットゲージ」を1匹でもまんたんにすると、3匹のポケモンにボールを投げられる「ゲットチャンス」が発生。そして追加で100円を入れると、必ず3匹中1匹はポケモンを捕まえることができる。捕まえたポケモンは「タグ」となって入手でき、そのまま「サポートポケモン」として味方のポケモンに加わり、そのバトル中サポートしてくれる。

通常1プレイで最大5枚の「タグ」を払い出すことができ、払い出しを重ねることでサポートポケモンも増えていく。



さらに本ゲームでは、なかなか手に入らない「スターポケモン」がゲームのはじめから出現することも多いとのこと! 「スターポケモン」はプレイヤーが捕まえたくなる強力なポケモンで、中には伝説・幻のポケモンもラインアップされている。この「スターポケモン」入手を目指して、ポケモンバトルを繰り広げよう!



ゲームに欠かせない「タグ」は手に持ちやすい小判型の配出物で、表面には大きくポケモンのイラストが、裏面にはポケモンについての様々な情報が印刷されている。また背表紙にはコレクションナンバーやポケモン名が記載されており、集めて並べてもどのポケモンの「タグ」なのか一目瞭然でわかりやすいようになっている。



「タグ」には★のレアリティがあり、「スターポケモン(★5)」または「スーパースターポケモン(★6)」の「タグ」には ”キラ加工” が、最高ランクの「スーパースターポケモン」の「タグ」には ”迫力あるイラスト” がデザインされ、タグの色もクリアラメ成型の豪華な仕様となっている。



そして本ゲームでは先述のように、ポケモンアーケードゲーム初となる協力バトル「スペシャルタッグバトル」が登場。マシンの左右でプレイヤーがゲームをプレイをしていると、時々「スターポケモン」や出現が珍しい「スーパースターポケモン」など強力なポケモンが乱入することも! その場合画面中央の仕切りが外れ、「スペシャルタッグバトル」が始まり、隣同士のプレイヤーが一緒に行う協力バトルがプレイ可能となる。



「スペシャルタッグバトル」では、「ゲットタイム」で「ス ーパースターポケモン」を捕まえることができると、両方のプレイヤーに「スーパースターポケモン」の「タグ」が各マシンから配出される。突然発生するこの「スペシャルタッグバトル」は、左右の画面が一体化することで大迫力映像の協力バトルを楽しむことができる特別な演出となっている。



また、『ポケモンメザスタ』を盛り上げる周辺商品も続々登場。プレイデータやアバター登録、ゲットしたポケモンを記録できる『メモリータグ』をはじめ、集めた「タグ」を収納できる『メザスタボックス』や『メザスタファイル』、3種のスターポケモ ンの「タグ」が封入されたセット商品『ポケモンメザスタ スターポケモンセット~ゴリランダー・エースバーン・インテレオン~』など、『ポケモンメザスタ』のゲームをより深く楽しめる関連商品が順次発売予定だ。



(C)2020 Pokémon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV