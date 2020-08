アニメ「リトルウィッチアカデミア」のVRゲーム「リトルウィッチアカデミアVR ほうき星に願いを」が、VRヘッドセット・Oculus Quest向けに10月13日に発売される。その最新PVが公開された。

「リトルウィッチアカデミアVR ほうき星に願いを」は、プレイヤーがアッコたちキャラクターと箒で空を飛び、魔法を駆使してレースを楽しめるゲーム。2019年にはゲームの開発費・プロモーション資金を募るクラウドファンディングが実施されていた。

今回公開されたPVには、TVアニメでエンディングテーマを担当した大原ゆい子が作詞・作曲、オープニングテーマを担当したYURiKAが歌唱を務める楽曲「Dream Flight」が使用され、スピード感のあるレース中のゲーム画面や、自分だけの箒を作れる「ホウキカスタマイズ」の様子などが収められている。またPVにも登場するゲームオリジナルキャラクター・ネビィ役を芹澤優が演じることも明かされた。なお2021年初頭にはPlayStationVR、Oculus Rift、SteamVRといったVR機器への対応も予定している。

(c) 2017 TRIGGER/吉成曜/「リトルウィッチアカデミア」製作委員会 (c) UNIVRS, Inc.