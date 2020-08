半年ぶりのビックイベント│ロンドン・コンクール開催が来週へ

新型コロナウイルスの影響を受け、世界中でイベントの中止・延期が相次いでいた。そんな中で、8月19日、20日にロンドン・コンクールが開催される。ロンドンの都心部で開催されるコンクールであるこのイベントは、当初6月の開催予定であったが8月へと延期されたものだ。2020年2月以降、イギリスで開催される大きなイベントとしては初となるそう。



開催が近づくにつれて、多くの情報が解禁となっている。100台近くのクラシックカー、スーパーカー、ハイパーカーが一堂に会するが、その中にはユニークなリバティをまとったマクラーレン・セナの第一号車や、1年以上にもわたるレストアを終えた左ハンドル仕様のアストンマーティン DB4 シリーズⅡ、カラフルなディーノ、ランボルギーニの歴史を象徴する10台、ジャガー Cタイプ、ビッツァリーニ P538、ランチア 037 ラリー、ブガッティ ヴェイロンなどが展示される。本国『Octane』チームは、イスパノ・スイザ J12 カブリオレを展示ブースに持ち込むとのこと。また、審査も『Octane』チームによって行われる。



参加する車を見る



2020年は11クラスが用意され、その中から各トップが選ばれる。各クラスでのエントリー車両は下記の通り。リストを見て想像するだけでもわくわくしてしまうだろう。

公式サイトはこちら。



THE PURSUIT OF SPEED

1952 Jaguar XK 120 FHC

1959 Mercedes 300 SL Gullwing

1970 Lamborghini Miura S

1975 Lamborghini Countach LP 400 (Periscopio)

1991 Ferrari F40

2018 McLaren Senna Chassis 1





CONVERTIBLES THE GOLDEN ERA

1955 Austin Healey 100M Le Mans

1955 Jaguar XK140

1959 Porsche 356 B Roadster

1960 Mercedes Benz 300sl

1964 Jaguar E-Type Series One 3.8 Roadster

1967 Ferrari 330GTS

1967 Fiat Dino Spider 2000

1968 Alfa Romeo Junior Spider

1968 Lotus Elan S3 DHC





GREAT MARQUES ASTON MARTIN

1956 Aston Martin DB2/4

1961 Aston Martin DB4 Series ll Sports Saloon

1979 Aston Martin Lagonda Series 2

2005 Aston Martin DB9

2007 Aston Martin Vanquish S

2009 Aston Martin DBS Casino Royale 2+0

2011 Aston Martin One-77

2019 Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake





THE ERA OF HYPERCAR

1991 Ferrari Testarossa

1992 Ferrari 348 Challenge

2001 Lamborghini Diablo VT 6.0

2014 Ferrari 458 Speciale

2016 Dodge Viper ACR Extreme

2016 Porsche 911 GT3 RS

2018 Ford GT

Ferrari 599 HGTE

Lamborghini Gallardo Performante Spyder

Mercedes AMG GTS





LOST MARQUES

1933 Talbot AV105 Vanden Plas Sports Tourer

1953 Jowett Javelin

1956 AC ACE Roadster

1959 Austin Healey Mk1 Frogeye Sprite

1961 Facel Vega HK500

1966 Jensen C-V8 MKIII

1966 Unipower GT

1967 Bizzarrini P538

1967 Iso Rivolta Grifo

1982 Talbot Sunbeam Lotus

2005 Marcos TSO GT2 Prototype





GREAT MARQUES LAMBORGHINI

1967 Lamborghini 400 GT

1970 Lamborghini Espada S2

1977 Lamborghini Silhouette

1988 Lamborghini Countach 5000 QV

1990 Lamborghini LM002

1997 Lamborghini Diablo SV

2003 Lamborghini Murcielago

2013 Lamborghini Aventador LP 700-4

2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster





THE SPEED OF SAND THE 100MPH CLUB

1927 Ford Model T roadster, flathead V8

1928 Ford Model A Roadster, small block Chevy engine.

1932 Ford Model A sedan, Buick nailhead engine

1932 Ford V8 5 window coupe big block Chevy engine

1932 Ford V8 Roadster, blown Injected flathead V8.

1932 Ford V8 streamliner, flathead V8

1932 V8 3 Window Coupe - SB Chevy

1934 Ford V8 3 window coupe, blown flathead V8

1947 Deluxe Coupe - Blown Flathead V8





LANCIA LEGENDS

1929 Lancia Lambda 8th Series 224 Lungo

1934 Lancia Augusta March Special

1952 Lancia Aurelia B20GT; chassis number 1501.

1955 Lancia Aurelia B24 Spider

1965 Lancia Flaminia SSZ

1974 Beta Coupe Grp IV

1974 Lancia Stratos HF Group IV

1983 Lancia 037 Rally Evo1 Group B

1983 Lancia 037 Rally Group B

1984 Lancia 037 Rally Evo2 Group B

1984 Lancia 037 Rally Evo2 Group B

1994 Lancia Delta Intergrale





THE DINOS

1971 Ferrari Dino 246

1971 Ferrari Dino 246 GT

1972 Ferrari Dino 246 GT

1972 Ferrari Dino 246 GT

1972 Ferrari Dino 246 GTS Spyder

1973 Ferrari Dino 246 GT

1973 Ferrari Dino 246 GT

1974 Ferrari Dino 246 GTS

1974 Ferrari Dino 328 GTS

Ferrari Dino 246GTS





THE COLLECTOR

1932 Ford Model B

1973 Alfa Romeo Giulia GTV

1974 Triumph TR6

1976 Jaguar XJC

1995 Mini Cooper

1995 Porsche 911 (993)

2004 Aston Martin Vanquish





BEST IN SHOW 2019

1952 Jaguar C-Type