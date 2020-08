真島ヒロ、浅野いにお、大川ぶくぶら32人の作家が描く、オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」のイラストを表紙にした「フリートライアル特装ジャケット」が、本日8月12日13時より東京・渋谷駅で無料配布される。

これはスクウェア・エニックスが開発・運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」のフリートライアル範囲が、昨日8月11日に大幅に拡張されたことを記念したもの。東急田園都市線渋谷駅B1FのA0、A1出口方面コンコース道玄坂ハッピーボードに広告が掲出され、32種の特装ジャケットのうち1つを先着順で持ち帰ることができる。なお配布数量には限りがあるため、なくなり次第終了となる。

フリートライアル特装ジャケット無料配布

掲出場所:東急田園都市線渋谷駅 B1F A0、A1出口方面コンコース 道玄坂ハッピーボード

参加作家:浅野いにお、ア・メリカ、ikuyoan、イリヤ・クブシノブ、VOFAN、鵜飼沙樹、えすてぃお、エビ桃、大川ぶくぶ、大桃洋祐、ガス壱、カズキヨネ、叶世べんち、北村英理、黒イ森、げみ、こむぎこ2000、sakiyama、しらこ、先崎真琴、ゼンマイブック、TAO、タケウチリョースケ、寺田てら、西尾雄太、冨士原良、Maeka、真島ヒロ、丸美ほぽ、村山竜大、ももこ、lack

(c) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.