MADE IN TOKYOのソフビフィギュア、予約開始！

東京2020公式ライセンス商品の、ソフビ ミライトワ(東京2020オリンピックマスコット)とソフビ ソメイティ(東京2020パラリンピックマスコット)の販売が開始された。



東京で開催されるオリンピック・パラリンピックなのだから、製作をすべて東京でやろうという ”MADE IN TOKYO” にこだわった、ソフビの東京2020公式ライセンス商品の先行予約販売が始まっている。

「ミライトワ」は、東京2020オリンピックエンブレム、頭部の市松模様、耳の形など細部にわたり再現。「ソメイティ」は、東京2020パラリンピックエンブレム、桜の形、マントなど細部にわたり再現されている。双方とも、全高約13センチと可愛らしいサイズながら、力強さを兼ね備えた造形になっている。

足裏のクレジットは、Made in Japanではなく、”Made in Tokyo” になっているところもこだわっている。

もはや日本の文化ともいえるソフビで、TOKYO2020のマスコットを揃えてみよう。



(C)Tokyo2020 Organising Committee