渡辺航原作による実写映画「弱虫ペダル」より、総北高校の3年生を演じるキャスト陣が“田所スペシャルバーガー”を再現する特別映像が公開された。

特別映像は、金城真護役の竜星涼、巻島裕介役の柳俊太郎、田所迅役の菅原健が、「弱虫ペダル」6巻に登場する田所パン特製のサンドイッチ“田所スペシャルバーガー”を作る様子を捉えたもの。3人が意見を出し合いながら楽しげにサンドイッチを作る、息の合ったやり取りが収められた。映画「弱虫ペダル」は8月14日より全国ロードショー。

映画「弱虫ペダル」

2020年8月14日（金）全国公開

スタッフ

原作：渡辺航「弱虫ペダル」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：三木康一郎

脚本：板谷里乃、三木康一郎

制作プロダクション：デジタル・フロンティア

協力：ワイズロード

製作：「弱虫ペダル」製作委員会

配給：松竹株式会社

キャスト

永瀬廉（King & Prince）、伊藤健太郎、橋本環奈、坂東龍汰、柳俊太郎、菅原健、井上瑞稀（HiHi Jets/ジャニーズ Jr.）、竜星涼、皆川猿時

※柳俊太郎の柳は木へんに夘が正式表記。

(c)2020映画「弱虫ペダル」製作委員会 (c)渡辺航（秋田書店）2008