BAITが生み出す “デロリアン” アパレル！ 『BACK TO THE FUTURE』を着こなそう

2019年11月に渋谷パルコ5階に日本初上陸を果たし、国内2号店を大阪ミナミエリアに構えるカルチャーショップ「BAIT(ベイト)」より、SF映画の金字塔『BACK TO THE FUTURE/バック・トゥ・ザ・フューチャー』と第2弾となるコラボレーションアイテムが8月15日(土)に日本で初登場する。



1985 年に制作総指揮スティーブン・スピルバーグ、フランク・マーシャル、キャスリーン・ケネディ、監督ロバート・ゼメキスによって生み出され、1作目が今年で公開35周年を迎えるSF映画『BACK TO THE FUTURE/バック・トゥ・ザ・フューチャー』。

フューチャー現象とも呼ばれるほどのムーブメントを世界中に巻き起こし、同年の米アカデミー賞では音響効果賞を受賞するなど大ヒットを記録した。



映画界の三部作の代表例にも挙げられるほど続編もヒットし、バック・トゥ・ザ・フューチャー・トリロジーと称される人気シリーズの作品とBAITによるコラボレーションアイテムはおなじみのタイトルロゴを用いたものから、作品に欠かせないタイムマシン ”デロリアン” などが落とし込まれた各シーンが連想されるラインナップが揃う。



インパクトがありつつも、スタイリッシュなデザインでタイトルを楽しめるBAITコラボアパレルは、Tシャツやパーカーなどの7アイテム。

『BTTF』の世界観を身にまとってファッションをランクアップさせちゃおう。



>>>着用イメージや各デザインの詳細画像を見る