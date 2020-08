「推させて!Myティーチャー」の東385による新連載「ずぼら先輩とまじめちゃん」が、本日8月11日発売のまんがライフオリジナル9月号(竹書房)で開始した。

「ずぼら先輩とまじめちゃん」は、几帳面な性格の新社会人・佳成(かなり)まじめが、就職した会社でだらしない先輩・逗保良奈子(ずぼらなこ)と出会ったことから始まる物語。偶然にアパートの部屋が隣同士だったことからまじめはずぼら先輩の世話をすることになってしまい、汚部屋の掃除を任されたり、朝起こしに行くとパンツ丸出しで玄関のドアを開けられたりと異常事態に頭を痛める。

またゲーム好きのマンガ家がリレー形式でエッセイを執筆するコーナー「マンガ家ゲーム日記」では、植杉光が「The Last of Us PartII」を紹介。毎回異なるマンガ家が“自分が異世界に転生したらこうなりたい!”というテーマでモノクロ1ページマンガを披露する「異世界にマンガ家が転生したらどうなるのか、描いてみた件」には轍平が登場した。