エイベックス・エンタテインメントの企画制作による配信フェス「a-nation online 2020」が8月29日(土)に開催されることが決定。出演アーティスト第1弾が発表された。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、イベント史上初めてオンラインで開催される今年の「a-nation」。出演アーティスト第1弾として、浜崎あゆみ、アイナ・ジ・エンド(BiSH)、Da-iCE、DA PUMP、EXO-SC、FAKY、原因は自分にある。、HAN-KUN(湘南乃風)、安斉かれん、倖田來未、広瀬香美、マカロニえんぴつ、M!LK、三浦大知、Novelbright、ピコ太郎、Red Velvet、りりあ。、SEAMO、SKY-HI、SUPER JUNIOR、SuperM、宮川大聖、TRFら40組以上の参加が決定した。チケットは8月18日15:00に発売される予定で、出演ステージや視聴方法などの詳細は決定次第「a-nation online 2020」のオフィシャルサイトで発表される。

a-nation online 2020

配信日時:2020年8月29日(土)

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / Amuyi / 浜崎あゆみ / BACK-ON / BuZZ / Da-iCE / DA PUMP / EXO-SC / FAKY / Fei / GEmma / GENIC / 原因は自分にある。 / HAN-KUN from.湘南乃風 / HAO / ハラミちゃん / I Don't Like Mondays. / JADE / James Lu / Julius / 安斉かれん / 倖田來未 / 広瀬香美 / lol-エルオーエル- / マカロニえんぴつ / M!LK / 三浦大知 / Naomi / Novelbright / Peter Fish / ピコ太郎 / Project 88 / Red Velvet / Reichi / りりあ。 / SEAMO / SKY-HI / SUPER JUNIOR / SuperM / 宮川大聖 / Timo Feng / TRF / Wayne Huang / Yoanna / Yu. / and more

※「Reichi」の「c」はコピーライト記号が正式表記。