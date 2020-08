『ハイキュー!!』コラボ初上陸！　『アニメイトカフェグラッテ仙台』第1弾コラボ開催

2020年8月29日にアニメイト仙台店内にオープンする「アニメイトカフェグラッテ仙台」第1弾のコラボタイトルに、アニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』が決定! キャラカフェを楽しめるチャンスが到来だ!



アニメイトカフェグラッテ仙台にて提供される「グラッテ(Gratte)」は、ドリンクの上のクリームにキャラクターをプリントした ”グラフィックラテ”。

現在、東京の澁谷・吉祥寺、大阪、岡山の4店舗で展開されているが、東北地方では初上陸となる。



第1弾コラボタイトルとなる『ハイキュー!!』は、古舘春一によるバレーボールを題材とした大人気コミックス。『週刊少年ジャンプ』での連載がついに最終回を迎え、2020年11月4日には最終45巻とガイドブック、12月には初の大判画集の発売も予定している。

さらに本作はコミックスだけでなく、TVアニメや舞台など幅広く展開されており、この度10月よりMBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にてファン待望のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第4期2クール目が放送開始となる。



コラボレーションの開催期間は、8月29日〜9月15日となっており、グラッテやアイシングクッキーの販売を行うとのこと。

ご注文いただくと、特製コースター(全12種)がランダムで1枚プレゼントされる。

烏野高校はもちろん、青葉城西高校や音駒高校、梟谷学園高校、伊達工業高校のメンバーが限定描き下ろしデフォルメイラストで登場するので、ついつい集めたくなっちゃいそう。



グラッテは全27種、イートインが605円(税込)でテイクアウトが594円(税込)。

アイシングクッキーは全27種、イートインが550円(税込)、テイクアウトが540円(税込)となっている。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS