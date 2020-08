8日から10日にかけて、明治安田生命J3リーグ第9節が各地で行われた。

開幕から全勝で首位を走るブラウブリッツ秋田は、ホームに2位・ロアッソ熊本を迎えての一戦。これまでの勢いそのままに前半に2点のリードを奪うと、65分に失点を許しながらも2ー1で試合を終えた。“首位攻防戦”を制した秋田は、これで開幕9連勝。2位との勝ち点差を8にまで広げている。

熊本と同立で2位につけていたガイナーレ鳥取は、アウェイでヴァンラーレ八戸と対戦。引き分け以上で単独2位へ浮上できる一戦だったが、前半15分に失点を許すと、その後は得点を奪うことができず。結局試合は1ー0で八戸が勝利し、鳥取は依然として熊本と並び2位となっている。

ここまで唯一勝利のない最下位・カマタマーレ讃岐は、アウェイで福島ユナイテッドFCと対戦した。今シーズン初勝利を目指すも、前半アディショナルタイムまでに福島のFWイスマイラにハットトリックを決められるなど、4ー1で敗戦。またしても勝利を掴めなかった讃岐は、次節ホームで首位の秋田と対戦する。

第9節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

岐阜 1ー1 岩手

C大阪U23 0ー0 YS横浜

八戸 1ー0 鳥取

福島 4ー1 讃岐

今治 1ー1 藤枝

秋田 2ー1 熊本

長野 0ー1 鹿児島

G大阪U23 2ー1 沼津

富山 3ー0 相模原

■順位表

1位 秋田 勝ち点27 得失点差+16

2位 鳥取 勝ち点19 得失点差+6

2位 熊本 勝ち点19 得失点差+6

4位 長野 勝ち点15 得失点差+5

4位 岐阜 勝ち点15 得失点差+5

6位 富山 勝ち点14 得失点差+6

7位 今治 勝ち点13 得失点差+4

8位 鹿児島 勝ち点13 得失点差+2

9位 沼津 勝ち点13 得失点差−1

10位 相模原 勝ち点12 得失点差−3

11位 藤枝 勝ち点11 得失点差0

12位 八戸 勝ち点11 得失点差−2

13位 岩手 勝ち点11 得失点差−7

14位 福島 勝ち点9 得失点差−1

15位 YSCC横浜 勝ち点8 得失点差−7

16位 G大阪U23 勝ち点7 得失点差−9

17位 C大阪U23 勝ち点6 得失点差−9

18位 讃岐 勝ち点2 得失点差−11

■次節の対戦カード

藤枝 vs C大阪U23

相模原 vs 岐阜

讃岐 vs 秋田

鳥取 vs 福島

熊本 vs 八戸

鹿児島 vs 富山

岩手 vs 長野

沼津 vs 今治

YS横浜 vs G大阪U23