Facebook広告ボイコット運動、音楽業界の大手企業が賛同しない理由

Facebookによるヘイトスピーチに対するポリシーに反発して1000以上の企業がFacebookへの広告掲載を見送る中、音楽業界の多くの企業はボイコットしないどころか広告を増やしている。なぜか?



2020年6月30日、コーチ・ギター・ストラップは、同社の商品を購入しようとしていたある人から警告のメッセージを受け取った。新品のギターストラップを購入しようと商品を探していた男は、エディー・バウアー、マグノリア・ピクチャーズ、パタゴニア、ベン&ジェリーズなど多くの企業がFacebookによるヘイトスピーチへの対応(或いは放置)に抗議して同プラットフォームへの広告掲載を中止している時期に、コーチがFacebookに広告を掲載していることに憤慨した。彼は自分の意見を伝えるため、コーチの創業者ダニエル・パーキンズ宛てにメールを送った。



メッセージは「私はあなたに考えを変えてボイコット運動に加わってもらいたい。実現したら御社の商品を購入するだろう」といった内容だった、とパーキンズは振り返る。「私はすぐに”あなたの言う通りだ。我々は了解した”と返信した。そして7月に入ってすぐに私はFacebookのダッシュボードにログインして、全ての広告掲載の設定を先延ばしした。」



コーチをはじめとする1000社以上が、「Stop Hate for Profit(ヘイトで儲けるのは止めよう)」のスローガンを掲げるFacebook広告のボイコット運動に賛同し、Facebookと同プラットフォームに関連するソーシャルメディア(Instagram等)への広告掲載を一時停止した。Stop Hate for Profit運動のウェブサイトでは、Facebookが「米国における人種間の平等を訴える人々に対する暴力を煽る行為を助長」し、「Facebook上の選挙妨害行為を見て見ぬふりをしている」と批判している。有力な複数の人権活動団体も、広告ボイコット運動の支持を表明した。7月初旬、NAACPのCEOを務めるデリック・ジョンソンはFacebookについて、「自プラットフォームが実質的に危害を及ぼす行為に利用されていることに気づく文化的感覚に欠けている」か、或いは「全て承知の上で、人々を擁護することよりも利益を優先した」かのどちらかだ、とコメントしている。



コーチ以外にも多くの企業が広告ボイコット運動に参加しているが、音楽業界では運動へ積極的に賛同する企業は浮いた存在になっている。同業界では、Stop Hate for Profit運動についてほとんど無関心のままだ。広告に関するデータを扱うパスマティックスの調べによると、ユニバーサルミュージックグループ、ソニーミュージック、ワーナーミュージックグループ、Spotify、TikTokなど業界大手は皆揃って、6月も7月もFacebookやInstagramへの広告掲載を継続している。主要ディストリビューターや有名アーティストの多くもまた、Stop Hate for Profitのウェブサイトに名を連ねていない。





Facebookとの複雑なライセンス契約を結んでいる企業もあるが、音楽業界が広告ボイコット運動への参加を拒否したり賛同できない背景には、移り気なリスナーをつなぎ止めるために彼らがどれほどソーシャルメディアに頼っているかという事情がある。しかし大手音楽企業のボイコット運動に対する沈黙は、特に注目に値する。なぜなら彼らのほとんどは、ジョージ・フロイド死亡事件後に盛り上がった社会正義を訴える運動を支持する公式声明を出したり、場合によっては多額の資金援助を実施したりしているのだ。音楽業界の大手企業は、注意深く言葉を選んで声明を出したり資金援助を申し出たりすることには積極的だが、広告の力を使ってポジティブな変化を起こすことには消極的に思える。



ユニバーサルミュージックグループは声明の中で、Stop Hate for Profit運動が提起する問題は「深刻かつ重要で、我々は所属アーティストがファンとの交流を行うためにどのソーシャルメディアのプラットフォームを選択しようが、彼らの意見を尊重しリスペクトしている。もちろん我々は引き続き、広告表示に関するアーティストからのリクエストには応えていく」と表明した。



さらに「根本的には、今起きている問題は正にプラットフォームの説明責任の問題であり、彼ら独自のコミュニティー基準を確立してポリシーや方法論を改善し、発展するソーシャルメディアの世界における理想的なスタンダードを目指すべきだ」と声明は続く。「我々は今後も、最近プラットフォームが表明した新たな基準が遵守されているかを監視し続け、アーティストのためになるような運営を働きかけていく」とユニバーサルミュージックは述べた。



ソニーミュージックとワーナーミュージックグループは、自社の広告掲載方法に関するコメントを拒否した。SpotifyとTikTokにはコメントを求めたが回答がない。



ヘイトスピーチやフェイクニュースに関するFacebookのポリシーを問題視する声は、遅くとも2016年の米大統領選挙からますます顕著になってきた。Facebookの収入の98%以上を占める広告掲載をボイコットすることで、プラットフォームのポリシーを変えさせようという動きは、6月初旬から本格化している。ちょうどその頃、人々をミスリードしたり暴力を助長するようなトランプ大統領による投稿を、Facebookが放置したことを問題視されていた。その後Stop Hate for Profit運動は、ベライゾン、フォード、ユニリーバ、ファイザー、アディダスなど、さまざまな業界の多くの企業に広まっている。



音楽業界における賛同者は、ニンジャ・チューン、アンジュナビーツ、クッキング・ヴァイナル、エピタフ・レコードなど主に独立系のレーベルに限られる。Stop Hate for Profitのウェブサイトには、コーチ・ギター・ストラップ、グルーン・ギターズ、ナショナル・レコーディングLLC(ミルウォーキーのスタジオ)らわずかな音楽関連企業と、ミュージシャンとしては唯一クロノス・クァルテットが名を連ねている。



「Facebookをはじめとするソーシャルメディアサイトに関する残念な事実は、彼らのアルゴリズムが陰謀説や物騒なフェイクニュースといった、どのようなコンテンツが最も不快で人々を憤慨させるゴミなのかを学習していることだ」と言うのは、エレクトロニック・ミュージックの世界で長年活動を続けるアバヴ&ビヨンドのトニー・マクギネスだ。「誰にとってもネガティブな結果しかもたらさない。」



「ソーシャルメディアが人間性の形成にどれほど多くのポジティブな影響を与えているのかは計り知れない。しかし時には、我々が嫌悪する考え方を反映したり拡散しているように感じる」ニンジャ・チューン



グルーン・ギターのエリック・ニューウェル社長も、同様の理由でStop Hate for Profitに賛同する。「Facebookは自社のサービスを通じたヘイトスピーチの拡散に、ほとんど対応しなかった」と彼は言う。「我々は顧客を第一に考えている。ヘイトを拡散しハラスメントを容認するような組織に資金を出したいとは思わない。」





エレクトロニックのレーベルであるニンジャ・チューンも、「ソーシャルメディアが人間性の形成にどれほど多くのポジティブな影響を与えているのかは計り知れない。しかし時には、我々が嫌悪する考え方を反映したり拡散しているように感じる。だから抗議活動に参加することは重要だと思う。」



それに対してFacebookは、「私たちは、コミュニティーの安全を守るために毎年多額の投資を行っており、外部専門家と協力してポリシーの見直しと改善を続けている。まだ課題が多いことは承知している。私たちは、人権団体やGlobal Alliance for Responsible Media(GARM)やその他の専門家たちと連携し、対策のためのツール、テクノロジー、ポリシーの開発を続けていく」と表明した。



音楽業界の中でFacebookへの広告掲載を中止したのは、プラットフォームの広告にそれほど多額の投資をしていない中小企業だった。対照的に、パスマティックスのデータによると、SpotifyはFacebookとInstagramの広告に数億円を注ぎ込んでいる。新型コロナウイルスの感染拡大が始まった最初の数ヶ月間、同社の広告料は一時的に落ち込んだものの、ボイコット運動が勢いを増す中で6月は400万ドル(約4億2200万円)以上を費やした。さらに7月は200万ドル(約2億1100万円)以上だった。



ユニバーサルとソニーがFacebook 広告に費やす金額は、Spotifyほどではない。しかし程度の差こそあれ、両社がボイコット運動真っ盛りだった7月にFacebookとInstagramへ支払った広告料は、前月を上回っていた。またワーナーは金額をやや下げたが7月も引き続き広告を掲載し、TikTokはFacebookとInstagramの広告を縮小したものの、完全に止めた訳ではない。



コーチの支払う広告料は大企業に遠く及ばないが、パーキンズCEOは自社の撤退が一定の影響を持つと信じている。「聞いたところでは、Facebookの収益の大部分を支えているのは大広告主でなく、我々のような中小企業なのだ」と彼は言う。「我々は、規模にかかわらず多くの企業が共に運動に参加していることを効果的に伝えられる、イメージキャラクターのようなものだ。」



それでも純利益を重視する会計士なら、コーチのボイコット運動への参加に反対したかもしれない。「Facebookは、ニッチな市場を相手にする我々のような企業でも広告を出せる数少ない場所のひとつだ」とパーキンズは言う。「おそらく我々の売り上げの4分の1を占める。我々が販売機会を失えば、誰かが仕事を失うかもしれない。



実際に、コーチがFacebookへの広告掲載を止めた時、直ちに売上に影響した。しかし広告の中断が自社の売上を減少させ、言論の自由を盾にとってボイコット運動が非難されるような状況の中、パーキンズは自分の下した決断を「いとも簡単な選択」だったと表現している。



「フェイクニュースやヘイトのメッセージを公然と拡散する人々」はFacebook上で容易に見つかる。「いったいどう対処すればよいのだろうか?」とパーキンズは問いかける。