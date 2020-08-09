J1第9節が各地で行われた [写真]=金田慎平

　明治安田生命J1リーグ第9節が各地で行われた。

　首位の川崎フロンターレは本拠地で大分トリニータと対戦した。序盤に三笘薫の2試合連続となる得点で先制すると、レアンドロ・ダミアンが追加点を記録して2－0の勝利。盤石のゲーム運びで首位を快走している。

　名古屋グランパスは本拠地で浦和レッズと対戦。1人で4得点を記録した前田直輝を中心とした猛攻を見せ、6－2の圧勝を収めている。8試合で5失点と堅守を誇るセレッソ大阪は本拠地でFC東京と対戦。

　今節の結果は以下の通り。

清水　3－1　札幌
名古屋　6－2　浦和
鹿島　2－0　鳥栖
横浜FM　1－1　柏
G大阪　2－1　横浜FC
神戸　1－2　仙台
川崎　2－0　大分
広島　1－0　湘南
C大阪　0ー0　FC東京

■J1順位表
1位 川崎（勝ち点25／得失点差＋17）
2位 G大阪（勝ち点19／得失点差＋5）
3位 C大阪（勝ち点18／得失点差＋4）
4位 名古屋（勝ち点17／得失点差＋10）※1試合未消化
5位 柏（勝ち点16／得失点差＋7）
6位 FC東京（勝ち点15／得失点差＋2）
7位 浦和（勝ち点14／得失点差ー5）
8位 広島（勝ち点13／得失点差＋6）※1試合未消化
9位 札幌（勝ち点12／得失点差0）
10位 神戸（勝ち点12／得失点差ー2）
11位 横浜FM（勝ち点11／得失点差ー1）
12位 鹿島（勝ち点10／得失点差－1）
13位 仙台（勝ち点9／得失点差－5）
14位 清水（勝ち点8／得失点差－4）
15位 鳥栖（勝ち点7／得失点差－5）
16位 大分（勝ち点7／得失点差－9）
17位 横浜FC（勝ち点5／得失点差－12）
18位 湘南（勝ち点4／得失点差－7）

■第10節対戦カード
▼15日
14：00　札幌　vs　川崎
18：00　横浜FC　vs　湘南
18：00　仙台　vs　清水
18：30　大分　vs　横浜FM
19：00　鳥栖　vs　G大阪
19：00　浦和　vs　広島
19：00　FC東京　vs　名古屋
19：00　柏　vs　C大阪

▼16日
18：30　鹿島　vs　神戸