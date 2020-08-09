明治安田生命J1リーグ第9節が各地で行われた。
首位の川崎フロンターレは本拠地で大分トリニータと対戦した。序盤に三笘薫の2試合連続となる得点で先制すると、レアンドロ・ダミアンが追加点を記録して2－0の勝利。盤石のゲーム運びで首位を快走している。
名古屋グランパスは本拠地で浦和レッズと対戦。1人で4得点を記録した前田直輝を中心とした猛攻を見せ、6－2の圧勝を収めている。8試合で5失点と堅守を誇るセレッソ大阪は本拠地でFC東京と対戦。
今節の結果は以下の通り。
清水 3－1 札幌
名古屋 6－2 浦和
鹿島 2－0 鳥栖
横浜FM 1－1 柏
G大阪 2－1 横浜FC
神戸 1－2 仙台
川崎 2－0 大分
広島 1－0 湘南
C大阪 0ー0 FC東京
■J1順位表
1位 川崎（勝ち点25／得失点差＋17）
2位 G大阪（勝ち点19／得失点差＋5）
3位 C大阪（勝ち点18／得失点差＋4）
4位 名古屋（勝ち点17／得失点差＋10）※1試合未消化
5位 柏（勝ち点16／得失点差＋7）
6位 FC東京（勝ち点15／得失点差＋2）
7位 浦和（勝ち点14／得失点差ー5）
8位 広島（勝ち点13／得失点差＋6）※1試合未消化
9位 札幌（勝ち点12／得失点差0）
10位 神戸（勝ち点12／得失点差ー2）
11位 横浜FM（勝ち点11／得失点差ー1）
12位 鹿島（勝ち点10／得失点差－1）
13位 仙台（勝ち点9／得失点差－5）
14位 清水（勝ち点8／得失点差－4）
15位 鳥栖（勝ち点7／得失点差－5）
16位 大分（勝ち点7／得失点差－9）
17位 横浜FC（勝ち点5／得失点差－12）
18位 湘南（勝ち点4／得失点差－7）
■第10節対戦カード
▼15日
14：00 札幌 vs 川崎
18：00 横浜FC vs 湘南
18：00 仙台 vs 清水
18：30 大分 vs 横浜FM
19：00 鳥栖 vs G大阪
19：00 浦和 vs 広島
19：00 FC東京 vs 名古屋
19：00 柏 vs C大阪
▼16日
18：30 鹿島 vs 神戸