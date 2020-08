明日8月10日(月)放送のTBS系「CDTVライブ!ライブ!」4時間スペシャルに、長渕剛が出演することが決定した。

長渕は、日本の音楽界で生まれた名曲の数々を今の若者たちに伝えるスペシャル企画「レジェンド ライブ!ライブ!」に登場。「STAY DREAM」「ろくなもんじゃねえ」の2曲を歌唱するほか、同郷のAIとコラボした最新曲「しゃくなげ色の空」をテレビ初披露する。

「ろくなもんじゃねえ」は1987年にTBSで放送された長渕主演の連続ドラマ「親子ジグザグ」の主題歌で、長渕がテレビでこの曲を歌うのは約30年ぶりのこととなる。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2020年8月10日(月・祝)19:00~22:57

<出演者>



レジェンド ライブ!ライブ!

スペシャルフェス

スペシャルライブ

みんなが選んだ“夏ソング”

名曲ライブ!ライブ!

長渕剛「STAY DREAM」「ろくなもんじゃねえ長渕剛 feat. AI「しゃくなげ色の空」Official髭男dism藍井エイル「I will...」King & Prince「Key of Heart」菅田将暉×石崎ひゅーい「糸」TOMORROW X TOGETHER「Drama [Japanese Ver.]」Little Glee Monster「足跡」桐谷健太「海の声」CHEMISTRY「Point of No Return」けんいち(ex. ロードオブメジャー)「大切なもの」湘南乃風「睡蓮花」Def Tech「My Way」乃木坂46「ジコチューで行こう!」「I see...」nobodyknows+「ココロオドル」宮沢和史「風になりたい」遥海「みんな空の下」Little Glee Monster「カブトムシ」