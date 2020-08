サンリオキャラのトイレマットがトレバに登場！ 第1弾は『シナモロール』♪

サイバーステップは、1500万ダウンロードを突破したオンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう!? 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「ポチャッコ」「ハローキティ」がデザインされた「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ トイレマットセット」が、第三弾にわたって3種類登場することを発表。

2020年8月10日(月)12:00より、トイレマット(縦約50cm×横約57cm)、フタカバー(縦約47cm×横約42cm)がセットになった、「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ トイレマットセット シナモロール さわやかレモン」が登場する。



『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォンアプリ、Amazon Fire TV、Nintendo Switch™で楽しむことができる。人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアなどの定番アイテムから、日用雑貨やユニークなおもちゃなど、豊富なラインナップを取り揃えている。



「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ トイレマットセット」の記念すべき第一弾は、サンリオキャラクター大賞で138万票以上を獲得し、見事1位を獲得した、しろいこいぬの男の子、シナモロールがデザインされたトイレマットセット!

フレッシュでさわやかなレモンと、みんながときめくキュートなシナモロールは相性抜群♪ トイレがさわやかで可愛い雰囲気に包まれるデザインに仕上がっている。



トイレがパァっと明るくなることうけあい。「トレバ」でしか手に入らない、限定デザインのトイレセットを取り入れて、自宅のトイレをグッとおしゃれに、可愛くコーディネートしてみてはいかがだろうか?



また、第二弾のポチャッコは2020年9月以降、第三弾のハローキティは2020年10月以降の登場予定だ。



(C)2020 CyberStep, Inc. All Rights Reserved. (C)1976, 1989, 2001, 2020 SANRIO CO., LTD.